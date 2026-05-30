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Futbol

Yolett Cervantes: La joven que conquistó a México con su magia en los pies y recibió el boleto '0001' de la presidenta

Yolett Cervantes en Palacio Nacional l X: @CharlynCorral
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:35 - 30 mayo 2026
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Dominando el balón descalza, Yolett Cervantes conquistó las redes y recibió de manos de la presidenta el primer boleto oficial para la inauguración de la Copa del Mundo

El talento no entiende de calzado especializado ni de condiciones adversas, solo de pasión pura. Así lo demostró Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven de 21 años originaria de la comunidad de El Carril, en el municipio de Tlaquilpa, Veracruz, quien acaba de conmover a todo el país y de asegurar su lugar en la historia grande del deporte nacional.

Yolett es la gran ganadora del concurso nacional "Representa a México en la Inauguración del Mundial". Por ello, en una emotiva ceremonia en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le entregó en sus manos el boleto número 00001.

La ganadora del boleto 0001 es Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz / Especial

El pase protocolario que originalmente le pertenecía a la mandataria para asistir como la representante oficial del pueblo mexicano al partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El video que rompió las redes

Frente a más de 4,000 participantes de todo el país, el video de Yolett paralizó las plataformas digitales. En el clip, la joven veracruzana da una cátedra absoluta de control y fluidez futbolística, pero con un detalle que conmovió a millones, realizó sus dominadas descalza, portando con enorme orgullo el traje tradicional y la falda de su comunidad.

Su destreza no es ninguna casualidad. Entrenada por su padre desde la infancia, Yolett perfeccionó su técnica practicando en el patio de su casa con zapatos escolares o sin calzado, alcanzando la impresionante marca de realizar entre 3,000 y 4,000 dominadas continuas durante lapsos de 40 minutos.

Con este video, su meta no era solo ganar, sino visibilizar con orgullo su identidad náhuatl y las raíces culturales de su región.

Yolett Cervantes en Palacio Nacional l X: @CharlynCorral

Un sueño pausado

Detrás de las deslumbrantes imágenes en redes sociales, la historia de Yolett encierra una enorme dosis de resiliencia. Su calidad la llevó en el pasado a hacer visorías con clubes de la Liga MX Femenil de la talla de Chivas, Pumas, Puebla, León y Pachuca. Sin embargo, el sueño de las canchas profesionales se pausó drásticamente debido a una grave lesión en la rodilla que la ha mantenido alejada de la competencia.

Lejos de rendirse, Yolett utilizó la vitrina nacional no solo para agradecer el boleto, sino para levantar la voz en nombre de las deportistas locales, solicitando a las autoridades el apoyo médico e institucional necesario para acceder a una rehabilitación integral que le permita volver a jugar futbol.

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