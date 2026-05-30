VIDEO: Argentina buscaba el récord del sándwich más largo del mundo… pero se lo comen antes

Lo que prometía convertirse en una histórica celebración gastronómica terminó en una escena de caos, empujones y desesperación. En Argentina, cientos de personas se congregaron para presenciar la elaboración del que sería el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo, una creación de aproximadamente 750 metros que buscaba romper récord y celebrar tanto el Día de la Patria como el aniversario de un tradicional comercio de Avellaneda.

Sin embargo, el entusiasmo de los asistentes pronto se transformó en impaciencia. Conforme avanzaban las horas y la comida no era distribuida, comenzaron las quejas entre quienes habían llegado desde temprano con la esperanza de probar una porción del gigantesco platillo. Lo que parecía una jornada familiar terminó saliéndose de control y quedó registrado en videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Argentina buscaba romper el récord del sándwich más largo del mundo pero no lo consiguió / Especial

El hambre terminó por ganar la batalla

El evento comenzó desde las primeras horas de la mañana. Decenas de familias, curiosos y amantes de la gastronomía acudieron al lugar para observar la preparación del enorme sándwich elaborado con matambre a la pizza, uno de los platillos más populares y tradicionales de Argentina.

Para quienes no están familiarizados con esta especialidad, el matambre a la pizza consiste en una pieza de carne cocinada hasta quedar extremadamente suave, cubierta con salsa de tomate, jamón, queso mozzarella derretido y orégano, una combinación que se ha convertido en un clásico de la cocina argentina.

La gente se empezó a desesperar y saltó las vallas para tomar un trozo del emparedado / Especial

A medida que avanzaba la jornada, el público comenzó a desesperarse debido a las supuestas demoras en el armado y distribución del alimento. Algunos asistentes aseguraron haber esperado durante varias horas bajo el sol sin recibir información clara sobre cuándo podrían probar el esperado sándwich.

La multitud invadió las mesas

La situación explotó cuando parte de los asistentes perdió la paciencia y decidió avanzar sobre las mesas donde ya se encontraban algunas porciones preparadas. Los videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas superando los vallados de seguridad, empujándose entre sí y tomando trozos del sándwich directamente de las mesas mientras organizadores y voluntarios intentaban contener el desorden.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, muchas personas lograron llevarse comida, mientras que otras que esperaban una distribución ordenada terminaron marchándose sin probar el famoso matambre a la pizza. Según reportó el medio Perfil, “varios usuarios aseguraron que el armado avanzaba lentamente y que la comida todavía no estaba lista incluso entrada la tarde“.

El hambre pudo más, y se llevaron todo lo que había al paso / Redes Sociales

No solo desapareció la comida

El incidente no terminó únicamente con la pérdida del alimento preparado para el récord. Los organizadores revelaron posteriormente que algunas personas aprovecharon el caos para llevarse materiales y elementos utilizados durante la logística del evento.

Tras los hechos, los responsables de la celebración lamentaron profundamente lo ocurrido y agradecieron a quienes participaron de manera respetuosa durante gran parte de la jornada.

No obstante, reconocieron que la experiencia dejó sentimientos encontrados debido al comportamiento de algunos asistentes. Los organizadores señalaron que hacia el final del evento “muchas personas comenzaron a descontrolarse”, situación que les dejó “un sabor amargo”.

Algunos medios reportan que hasta los utensilios de cocina se robaron / Especial

Un récord que terminó en viral

Aunque la intención era celebrar una tradición gastronómica y conseguir una marca histórica para Argentina, el episodio terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados de los últimos días.

Lo que debía ser una fiesta para celebrar la gastronomía argentina acabó siendo recordado como el día en que el público se adelantó al récord y decidió comerse la historia antes de que pudiera completarse.