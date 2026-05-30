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Futbol

Raheem Sterling, arrestado por presunta conducción bajo los efectos de las drogas

Raheem Sterling en acción con Chelsea en la Temporada 2022-23 | AP
Raheem Sterling en acción con Chelsea en la Temporada 2022-23 | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:46 - 30 mayo 2026
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El jugador inglés fue detenido en Hampshire, Inglaterra, tras chocar un auto de lujo

El futbolista inglés Raheem Sterling, actualmente en las filas del Feyenoord, ha sido detenido en el sur de Inglaterra como sospechoso de varios delitos, entre ellos conducir bajo la influencia de estupefacientes y conducción temeraria.

El incidente tuvo lugar este jueves en Hampshire, donde el jugador de 31 años se encontraba tras finalizar la temporada en la liga neerlandesa. Sterling se unió al Feyenoord el pasado febrero con un contrato hasta el final de la campaña.

Raheem Sterling, en 2022, con Inglaterra | MEXSPORT

¿Qué pasó con Raheem Sterling?

Según el informe de la policía de Hampshire, el Lamborghini del futbolista se estrelló contra las barreras de seguridad de la carretera. Afortunadamente, no se registraron heridos ni hubo otros vehículos implicados en el suceso.

Las autoridades confirmaron la detención del deportista. "El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, fue arrestado como sospechoso de conducir tras haber consumido drogas, por posesión de drogas de clase C y por negarse a realizar la prueba correspondiente", detalló un portavoz policial.

Raheem Sterling, en 2022, con Inglaterra | MEXSPORT

La actualidad de Raheem Sterling

Sterling, exinternacional con Inglaterra, ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras la investigación sigue su curso.

El jugador había rescindido su contrato con el Chelsea a principios de año para firmar como agente libre con el Feyenoord, equipo con el que ha disputado ocho encuentros.

Raheem Sterling con Inglaterra | AP
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