¡Oficial! Liverpool despide a Arne Slot tras una Temporada 2025/26 desastrosa

¡Nunca caminarás solo, Arne Slot! Por medio de un comunicado, Liverpool anunció la salida del entrenador neerlandés después de dos temporadas, en la que consiguió ganar la Premier League en su primera, pero tuvo una segunda campaña desastrosa.

"Es evidente que esta fue una decisión difícil para nosotros como club. La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, valiosa y, lo más importante para los aficionados y para nosotros mismos, un éxito", se lee en el comunicado.

Arne Slot, exentrenador del Liverpool | AP

Además de reconocer su valor como entrenador, el conjunto Red también agregó que Arne Slot es una gran persona. Liverpool sufrió una de las pérdidas más dolorosas de historia tras el fatídico fallecimiento de Diogo Jota; el neerlandés fue parte importante para la unión del grupo tras la noticia.

"También ayudó a guiar al club a través de uno de los períodos más difíciles imaginables tras la pérdida de Diogo. La compasión y la humanidad que demostró durante todo ese tiempo dicen mucho de él como persona", agregó el club de Anfield.

Arne Slot, exentrenador del Liverpool | AP

¿Cuáles fueron los números de Arne Slot con Liverpool?

Después de grandes temporadas con Feyenoord, Arne Slot llegó a territorio británico en 2024. La primera campaña del neerlandés con el equipo que nunca camina solo fue brillante, pues logró ganar la Premier League antes mencionada.

Sin embargo, el 2025 fue tortuoso para Liverpool y Slot. En total, el entrenador neerlandés dirigió un total de 113 partidos, con un total de 66 victorias, 18 empates y 29 derrotas; el conjunto Red terminó en la quinta posición en la Premier League esta temporada.

¿Ya hay candidatos para el banquillo del Liverpool?

Una de las camisetas más pesadas en todo el mundo es la del Liverpool, razón por la que el banquillo también cuenta con una de las sillas más calientes del orbe. Sin embargo, el nombre de Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth, es uno de los favoritos para llegar a la ciudad donde nacieron los Beatles.