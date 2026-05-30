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Futbol

¡Invasión parisina en Budapest! Ultras del Paris Saint-Germain se hacen sentir en Hungría

Aficionados del Paris Saint Germain, en Budapest | AP
Emiliano Arias Pacheco 09:29 - 30 mayo 2026
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La Gran Final de la Champions League tendrá un duelo de alta tensión en el Puskás Arena

La gran inversión ha hecho que varios clubes se convirtieran poderosos dentro y fuera del campo, siendo el Paris Saint-Germain uno de ellos. El conjunto parisino cuenta con distintos grupos de animación y en esta Gran Final de la Champions League los acompaña el Collectif Ultras París.

Dicho grupo de animación ya se hizo sentir en Budapest, capital de Hungría y sede del Puskás Arena, para el duelo por la definición del título ante el Arsenal. El Collectif Ultras París hizo una de sus primeras apariciones en la Basílica de San Esteban, ubicada a 3.8 kilómetros del recinto sede de la Final.

Al igual que la inscripción que se encuentra en la entrada del sacrosanto "Ego Sum Via Veritas Et Vita"  ("Yo soy el camino, la verdad y la vida", Juan 14:6), el cuadro de los azules y rojos buscará un nuevo sendero para obtener el Bicampeonato de Europa.

¿Cómo se encuentra el ambiente en Budapest?

La ciudad dividida por el río Danubio recibió con los brazos abiertos a desconocidos de Inglaterra, Francia y balompédicos de todas partes del mundo. A tan solo una hora del inicio de la Gran Final, el ambiente en Budapest es de puro futbol.

Ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego del imponente monstruo húngaro para comenzar sus sesiones de entrenamiento y reconocimiento de campo. En el Puskás Arena, de momento hay una mayor cantidad de hinchas parisinos.

Aficionados del Paris Saint Germain, en Budapest | AP

¿La primera o el Bi?

Arsenal buscará la primera Champions League de su historia con Mikel Arteta en el banquillo, después de una gloriosa temporada en la Premier League. Los Gunners lograron un nuevo hito en su historia, sin embargo, pero la cita con la eternidad es con la Orejona.

Por otro lado, Paris Saint-Germain tendrá la gran oportunidad de ser uno de los pocos Bicampeones en la historia de la competición. Los dirigidos por Luis Enrique buscarán quitarse el mote de equipo popular y convertirse en uno de época. 

Trofeo de la Champions League en Puskás Arena | AP
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