¡Lamentable! Aficionados del Arsenal y PSG protagonizan violenta riña en Budapest

Lo que debía ser una fiesta del futbol europeo se transformó en una Final de caos y vergüenza en las calles de Budapest. En la previa del encuentro internacional, grupos de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain protagonizaron una violenta riña que encendió las alarmas de las autoridades locales y vuelve a poner sobre la mesa la pregunta, ¿Hasta cuándo se hará algo contundente para detener la violencia en el futbol?.

Los disturbios comenzaron en las inmediaciones de la zona turística de la capital húngara, donde centenares de seguidores de ambos clubes se habían concentrado. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el intercambio de provocaciones verbales escaló rápidamente a agresiones físicas, con el uso de bengalas, botellas de vidrio, sillas de establecimientos locales y objetos contundentes que convirtieron la vía pública en un auténtico campo de batalla.

Afición Arsenal l AP

Elementos de las fuerzas de seguridad pública de Budapest tuvieron que desplegar un operativo de emergencia, utilizando equipo antimotines para dispersar a los aficionados.

El saldo preliminar de los altercados reporta múltiples personas detenidas, cuantiosos daños materiales en comercios locales y varios heridos que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos en el lugar.

Afición violenta en el futbol

Este nuevo episodio de vandalismo no solo empaña la imagen de los clubes involucrados, sino que evidencia la preocupante vigencia de los grupos radicales en el futbol continental. La incapacidad de los filtros de seguridad y de los organismos rectores para prevenir estos cruces de barras bravas vuelve a dejar en indefensión a los verdaderos aficionados, familias y ciudadanos que solo buscan disfrutar del espectáculo deportivo.

Aficionados de PSG l AP

Hasta el momento, ni la UEFA ni los clubes se han pronunciado de manera oficial sobre posibles sanciones o medidas enérgicas contra los implicados.