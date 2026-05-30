¿Te pueden cortar la luz? CFE revela quiénes perderán el servicio en junio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una advertencia para los usuarios que mantienen adeudos en el pago de su servicio eléctrico. De acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico, las familias que no cubran sus pagos dentro de los plazos establecidos podrían enfrentar la suspensión temporal del suministro de energía durante junio, además de cargos adicionales para recuperar el servicio.

Aunque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) contempla mecanismos que permiten a los usuarios regularizar sus pagos antes de llegar a una suspensión definitiva, la CFE recordó que el incumplimiento prolongado puede derivar en cortes de energía que afecten directamente las actividades cotidianas en los hogares.

Las personas que no cumplan con su pagos a tiempo podrían terminar sin luz en cualquier momento / FB: @CFENacional

¿Cuánto tiempo tienes para pagar antes de que te suspendan el servicio?

Los calendarios de pago de la CFE se determinan a partir de la fecha de emisión del recibo. Generalmente, cada documento establece una fecha límite de pago que suele ubicarse entre 15 y 20 días posteriores a la emisión.

Una vez vencido ese plazo, comienza un periodo de gracia durante el cual los usuarios todavía pueden regularizar su situación sin perder el suministro eléctrico. Sin embargo, si el adeudo persiste, la empresa inicia un proceso escalonado que puede concluir con la suspensión del servicio.

Según las disposiciones vigentes, después de la fecha límite de pago los usuarios cuentan con 30 días naturales adicionales para cubrir la deuda acumulada mediante ventanillas autorizadas o plataformas digitales. Durante ese lapso, la CFE envía recordatorios y notificaciones para alertar sobre la situación del adeudo.

Los adeudos por el servicio de energía eléctrica pueden generar recargos adicionales / FB: @CFENacional

El plazo crítico antes del corte de luz

Si el usuario no realiza el pago durante el periodo de gracia, comienza una etapa crítica de 15 días naturales adicionales para liquidar el adeudo pendiente. Una vez agotado este plazo, la Comisión puede proceder con la suspensión del suministro eléctrico.

Además del pago pendiente, el consumidor deberá cubrir una tarifa adicional correspondiente al restablecimiento del servicio, cuyo monto puede variar dependiendo de la región donde se encuentre el inmueble.

La CFE detalló que, una vez realizado el pago total, la reconexión suele efectuarse en un plazo de hasta 24 horas en zonas urbanas. En comunidades rurales, el restablecimiento puede tardar hasta 72 horas debido a factores logísticos y de traslado.

La reinstalación de la luz puede tardar varios días, lo mejor es estar al corriente / FB: @CFENacional

Estas acciones pueden provocar la cancelación de tu contrato

Más allá de los adeudos, la Comisión Federal de Electricidad también contempla situaciones que pueden derivar en la rescisión del contrato de suministro.

Entre las principales causas destacan: Alterar medidores o manipular equipos de medición, conocidos popularmente como "diablitos", para reducir artificialmente el consumo registrado.

Realizar conexiones irregulares o abastecer de energía eléctrica a terceros sin autorización expresa dentro del contrato.

Utilizar la red eléctrica de forma indebida, poniendo en riesgo la infraestructura de distribución.

Mantener instalaciones eléctricas con fallas graves que representen un peligro para terceros o para la propia red pública.

Estas prácticas son consideradas infracciones serias y pueden derivar no solo en la suspensión del servicio, sino también en sanciones administrativas e incluso procedimientos legales.

Evita colocar 'diablitos' u otros dispositivos para tener luz de manera gratuita / FB: @CFENacional

CFE pide regularizar adeudos