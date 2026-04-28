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¿Quiénes tienen tarifa de verano CFE 2026 y cuándo empieza el subsidio?

La CFE activó la tarifa de verano 2026 para reducir el impacto del consumo eléctrico en temporada de calor./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:14 - 27 abril 2026
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La CFE activó la tarifa de verano 2026 para más de 20.8 millones de usuarios; conoce fechas, requisitos y cómo saber si aplica en tu recibo

Con la llegada de las altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha la tarifa de verano 2026, un esquema que busca reducir el impacto del consumo eléctrico en los hogares durante los meses más calurosos del año.

Este subsidio está dirigido a usuarios domésticos y permite ampliar el rango de consumo a menor costo por kilowatt-hora (kWh), evitando que los recibos se disparen por el uso constante de ventiladores o aire acondicionado. En total, el beneficio alcanza a 20.8 millones de clientes, lo que representa cerca del 42% de los usuarios de bajo consumo en el país.

Más de 20.8 millones de usuarios recibirán el subsidio en sus recibos de luz este año./ Pixabay

¿Quiénes tienen derecho a la tarifa de verano de la CFE?

La aplicación de este apoyo no depende directamente del estado, sino de las condiciones climáticas de cada localidad. Es decir, el subsidio se otorga a viviendas clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales están determinadas por la temperatura media registrada en la zona.

Estas categorías indican cuánto consumo eléctrico puede mantenerse dentro del rango subsidiado. Por ejemplo, en zonas templadas como la CDMX, la tarifa suele ser 1A, mientras que en regiones con calor extremo, como Sonora o Tabasco, puede aplicarse la 1F, que permite un mayor consumo antes de encarecerse.

Para saber si tu hogar cuenta con este beneficio, basta con revisar el recibo de luz, donde aparece la tarifa asignada. Si está dentro de estas categorías, el subsidio se aplica automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite.

El beneficio aplica automáticamente a hogares con tarifas domésticas 1A a 1F./ Pixabay

¿Cuándo inicia y hasta cuándo dura el subsidio en 2026?

La tarifa de verano no comienza el mismo día en todo México. Su activación depende de la región y de cuándo se registran las temperaturas más altas, según criterios establecidos por la Semarnat.

En términos generales, el subsidio inicia entre marzo y junio, dependiendo de la zona, y se mantiene durante los seis meses más calurosos, con fecha límite el 31 de octubre de 2026.

Por ejemplo, en la región peninsular como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, suele comenzar desde el 1 de marzo; en el Pacífico Norte, como Sinaloa o Sonora, a partir del 1 de abril; mientras que en la zona centro, donde se ubica la CDMX, el arranque ocurre alrededor del 15 de junio.

Es importante considerar que el subsidio no implica consumo ilimitado. Si se rebasan los límites establecidos en cada tarifa, el costo de la electricidad aumenta, lo que puede reflejarse en un recibo más elevado.

Las fechas de inicio del subsidio varían según la región y las condiciones climáticas./ Pixabay
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