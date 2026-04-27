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Cae “El Jardinero”, ligado a sucesión de “El Mencho” en el CJNG

La Marina encabezó el operativo que terminó con la captura de “El Jardinero” en Nayarit.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:17 - 27 abril 2026
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Audias Flores Silva fue capturado por la Marina en Nayarit; tenía una recompensa de 5 millones de dólares y es requerido por Estados Unidos

La captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue confirmada este lunes por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Nayarit.

El detenido es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un operador relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde 2021, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Audias Flores Silva es señalado como uno de los mandos regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación./ X

¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero”?

De acuerdo con la DEA, el presunto criminal utilizaba distintos alias como “Commandante”, “Gabriel Raigosa Plascencia”, “El Bravo 2”, “Audi” y “Mata Jefes”. Nació en 1980 y es descrito como un hombre de aproximadamente 1.6 metros de estatura, con cabello y ojos color café.

Las autoridades lo ubican como un comandante regional del CJNG, con operaciones en entidades como Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas y grupos armados.

También ha sido señalado por agencias estadounidenses por su participación en la producción de drogas sintéticas. En documentos oficiales se menciona que “Silva Flores controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas”.

Detención, órdenes de captura y posible extradición

Según lo informado por García Harfuch, el detenido cuenta con órdenes de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos, por lo que podría enfrentar un proceso de extradición, aunque aún no se define dónde será juzgado.

El detenido figura entre los nombres que han sido vinculados a la posible sucesión de “El Mencho”./ X

“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, publicó el funcionario, destacando la coordinación entre autoridades de ambos países.

En meses recientes, el nombre de “El Jardinero” había sido mencionado como uno de los posibles relevos dentro del CJNG, organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Otros perfiles señalados en ese contexto son Juan Carlos Valencia González, “El R3”, Ricardo Ruíz Velasco, “El Doble R”, y Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”.

La detención representa un golpe relevante a la estructura del CJNG, aunque especialistas advierten que este tipo de organizaciones suelen reacomodarse tras la caída de sus operadores clave.

Autoridades de Estados Unidos ofrecían 5 millones de dólares por información sobre el operador del CJNG./ X
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