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Contra

Cole Allen es acusado de intentar matar al presidente Donald Trump

Cole Allen fue detenido luego de que hirió a un agente especial/Truth Social
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:17 - 27 abril 2026
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El hombre irrumpió el pasado sábado en un evento en Washington y fue detenido con portación de armas de fuego y cuchillos

El hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos por el delito de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, tras un incidente armado ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington el pasado sábado.


El hecho generó una fuerte movilización de seguridad, ya que en el evento se encontraban funcionarios, periodistas y el propio mandatario, lo que activó los protocolos del Servicio Secreto.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Cole Thomas Allen actuó como un “actor solitario”./ AFP

Intento de irrupción armada en evento oficial

De acuerdo con los reportes, el acusado intentó ingresar armado al hotel Washington Hilton, sede del evento, donde fue interceptado en un punto de control de seguridad.


Durante la intervención, se registraron disparos y un agente del Servicio Secreto resultó herido en el pecho, aunque el impacto fue contenido por su chaleco antibalas, por lo que sobrevivió.

Portaba armas de fuego y cuchillos

Las autoridades informaron que el sospechoso llevaba consigo armas de fuego y cuchillos, lo que reforzó la gravedad del incidente al tratarse de un acto en un evento de alto perfil.


El ataque obligó a evacuar a los asistentes, incluido el presidente, mientras se controlaba la situación.

Autoridades investigan el manifiesto atribuido a Cole Thomas Allen, donde expone sus motivaciones./ AP

Perfil del acusado

Cole Allen es originario de California y, según los reportes, se desempeñaba como profesor y tenía vínculos con el ámbito tecnológico.


Las autoridades consideran que actuó solo, bajo un perfil de “lobo solitario”, aunque las investigaciones continúan para determinar si existen otros factores o posibles conexiones.

Cargos y posible condena

El acusado enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, así como delitos federales relacionados con el uso y portación de armas.


En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable a este tipo de delitos.

El presidente Donald Trump fue evacuado del evento tras la activación de protocolos de seguridad./ AFP

Investigación sobre motivaciones

Las autoridades también analizan las posibles motivaciones del ataque, incluyendo mensajes previos enviados por el sospechoso con contenido crítico hacia el gobierno.


Hasta el momento, no se ha determinado una causa definitiva, mientras continúan las investigaciones por parte de agencias federales.


El caso se mantiene en proceso judicial, con el acusado bajo custodia, mientras se recaban pruebas y se desarrollan las audiencias correspondientes.


El incidente es considerado de alta relevancia por tratarse de un intento de agresión contra el jefe de Estado en un evento público con estrictas medidas de seguridad.

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