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VIDEO: Así Cole Thomas Allen burló seguridad en cena con Trump antes de ser detenido

Un video muestra a Cole Thomas Allen desplazándose dentro del hotel Washington Hilton durante el incidente./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:18 - 26 abril 2026
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Imágenes difundidas por Donald Trump exhiben el momento en que el atacante evade al Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales 2026

La difusión de un video tras el intento de atentado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026 ha dado una nueva dimensión a lo ocurrido durante el evento al que asistía el presidente Donald Trump junto a Melania Trump.

El material, captado por cámaras de vigilancia del hotel Washington Hilton y posteriormente compartido por el propio mandatario en Truth Social, deja ver los momentos de tensión cuando el agresor logra moverse dentro del recinto antes de ser detenido.

En las imágenes se aprecia a Cole Thomas Allen, de 31 años, desplazándose con rapidez por una zona del evento, pasando frente a elementos del Servicio Secreto de Estados Unidos, quienes tardan unos instantes en reaccionar ante la situación.

El atacante logró avanzar unos segundos antes de la reacción del Servicio Secreto de Estados Unidos./ AP

Así logró avanzar el atacante dentro del recinto

El video muestra que el sospechoso consiguió recorrer parte del área bajo resguardo antes de que los agentes lograran intervenir. Este lapso, aunque breve, generó preocupación por la forma en que logró acercarse en un evento con altos niveles de seguridad.

Segundos después, los elementos encargados de la protección presidencial actuaron para detenerlo. En la secuencia se observa cómo el individuo es alcanzado y sometido dentro de las instalaciones del hotel.

Durante la confrontación, uno de los agentes resultó lesionado por un disparo. No obstante, el uso de chaleco antibalas evitó consecuencias mayores, por lo que fue atendido y posteriormente reportado fuera de peligro.

Trump destaca la respuesta del Servicio Secreto

Tras lo ocurrido, el presidente Donald Trump reconoció públicamente la actuación de los cuerpos de seguridad, señalando que su intervención fue clave para evitar una situación más grave.

El mandatario también confirmó que el detenido fue identificado como Cole Thomas Allen, un maestro originario de California, quien portaba varias armas al momento de los hechos.

Además, reiteró que se trata de un “lobo solitario”, postura que ha sostenido desde las primeras horas posteriores al incidente.

Las imágenes fueron difundidas por Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social./ X: @upuknews1
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