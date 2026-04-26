Rodada Infantil 2026: fecha, horario y cómo registrarse para el Día del Niño

Como parte de las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para la rodada infantil 2026, un evento pensado para que los más pequeños disfruten de la ciudad sobre ruedas.

La actividad está dirigida a niñas y niños de distintas edades, quienes podrán participar siempre y cuando estén acompañados por una persona adulta. La intención es promover la convivencia familiar y fomentar el uso de medios de transporte recreativos.

La salida será en la Explanada al Monumento a la Revolución, punto de inicio y meta del recorrido./ Pixabay

De acuerdo con la información oficial, la rodada se llevará a cabo el próximo 2 de mayo de 2026, y los asistentes deberán presentarse desde las 08:00 horas para comenzar con las actividades programadas.

Ruta y quiénes pueden participar

El recorrido contemplado para esta edición será de 2.8 kilómetros, con salida y meta en un mismo punto: la Explanada al Monumento a la Revolución, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

En esta rodada podrán participar menores utilizando distintos medios, como bicicletas, triciclos, patines o patinetas, lo que permite que niños de diferentes edades y habilidades se sumen a la experiencia.

Las autoridades recomiendan que los participantes acudan con equipo de protección adecuado y bajo la supervisión constante de un adulto responsable, para garantizar una jornada segura.

El evento es organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para promover la convivencia familiar./ SSC

Registro: requisitos y datos que debes proporcionar

Para formar parte del evento, es necesario realizar un registro previo a través de la plataforma habilitada por la SSC. En el proceso se deben ingresar datos tanto del tutor como de los menores participantes.

Entre la información solicitada del adulto responsable se encuentran el nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y un contacto de emergencia alternativo.

En cuanto a los menores, se deberá indicar el número de niños que participarán, su edad, si cuentan con experiencia previa en rodadas y la autorización para recibir primeros auxilios básicos en caso de ser necesario.

Asimismo, durante el registro se solicita el consentimiento para el uso de imágenes de los participantes únicamente con fines institucionales.