¿Quién es Cole Thomas Allen, presunto tirador en la cena de Trump?

La tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026 se vio interrumpida por un fuerte operativo de seguridad luego de que un hombre armado lograra irrumpir en el evento, lo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a decenas de asistentes.

Horas más tarde, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del presunto responsable, identificado como Cole Thomas Allen, quien fue neutralizado tras generar momentos de tensión dentro del hotel Hilton de Washington, sede del evento.

El presidente Donald Trump fue evacuado del evento tras la activación de protocolos de seguridad./ AFP

Durante un mensaje a medios, Trump aseguró que, con la información disponible hasta ahora, el caso apunta a un “actor solitario”, descartando que exista una amenaza extendida o coordinada contra el evento.

Así logró entrar armado al evento

El incidente se registró cerca de las 20:36 horas, cuando el sospechoso llegó hasta una zona de control en el vestíbulo, donde enfrentó a personal del Servicio Secreto. La situación provocó pánico entre los presentes y activó de inmediato los protocolos de seguridad.

El jefe interino de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, informó que el detenido llevaba consigo “una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos”, lo que elevó el nivel de alerta en un evento con presencia presidencial.

U.S. President Donald J. Trump has released a video showing Cole Thomas Allen, a 31-year-old teacher from Torrance, California, who supported Kamala Harris, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents Dinner, attempting to run past law enforcement and Secret… pic.twitter.com/2dWBqanWVy — Tony Seruga (@TonySeruga) April 26, 2026

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Cole Thomas Allen actuó como un “actor solitario”./ AFP

Uno de los aspectos que ya analizan las autoridades es el esquema de revisión, ya que aunque existían filtros previos, la inspección más estricta se realizaba antes de ingresar al salón principal, lo que habría permitido que el sospechoso avanzara con las armas en otras áreas del recinto.

El sospechoso, Cole Thomas Allen, portaba armas al momento de ser interceptado por el Servicio Secreto./ AFP

Tras el incidente, elementos del Servicio Secreto, el FBI y la policía local tomaron control del lugar y comenzaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la irrupción y evitar nuevos riesgos.

¿Quién es Cole Thomas Allen?

El detenido fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. De acuerdo con información difundida por periodistas en Estados Unidos, el sospechoso trabaja como maestro, según datos de su perfil profesional.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que no existen indicios de que esté vinculado con organizaciones extranjeras o grupos políticos, por lo que la principal línea de investigación lo perfila como un individuo que actuó por cuenta propia.

El presidente Donald Trump se refirió al detenido como un posible “lobo solitario trastornado” y también descartó que el hecho tenga relación con el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán.