Este es el municipio del Edomex con mayor percepción de inseguridad, según la ENSU

El municipio de Ecatepec de Morelos se mantiene como el lugar con mayor percepción de inseguridad en el Estado de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

En el más reciente reporte, correspondiente al primer trimestre de 2026, 87.6% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en este municipio es inseguro, una de las cifras más altas a nivel nacional.

El 87.6% de los habitantes de Ecatepec considera inseguro vivir en el municipio. / iStock

¿Cuál es el municipio del Edomex con mayor percepción de inseguridad?

Los datos oficiales colocan a Ecatepec en el primer lugar dentro del Estado de México. Además, a nivel nacional se ubica en el tercer lugar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, solo por debajo de: Irapuato (92.1%)

Guadalajara (90.2%) Esto refleja que la sensación de inseguridad en Ecatepec no solo es un problema local, sino también parte de un fenómeno nacional.

Ecatepec encabeza la percepción de inseguridad en el Estado de México, según el INEGI. / iStock

Municipios del Edomex con mayor percepción de inseguridad

La ENSU también evaluó otros municipios mexiquenses, donde se registraron altos niveles de percepción de inseguridad: Cuautitlán Izcalli: 81.8%

Chimalhuacán: 81.3%

Naucalpan: 80.8%

Toluca: 75.5%

Tlalnepantla: 74.6% En contraste, los niveles más bajos dentro del estado se registraron en: Atizapán: 56.3%

Nezahualcóyotl: 55.5%

Municipios del Edomex registran altos niveles de percepción de inseguridad. / iStock

¿Qué significa la percepción de inseguridad?

La ENSU del INEGI mide la opinión de la población sobre qué tan segura considera su ciudad, más allá de las cifras oficiales de delitos. Este indicador es clave porque refleja cómo viven los ciudadanos su entorno cotidiano, incluyendo factores como violencia, robos o presencia del crimen.