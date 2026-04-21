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Así puedes sacar la CURP para tu mascota en Edomex: guía completa y gratuita

El Edomex ya permite tramitar la CURP para mascotas de forma gratuita y en línea./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:20 - 20 abril 2026
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El Estado de México ya cuenta con un sistema para tramitar la CURP para perros y gatos; aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso

En el Estado de México, las mascotas ya pueden contar con un documento de identificación similar al de las personas. Se trata de la llamada CURP para perros y gatos, un registro que busca tener un mayor control sobre los animales de compañía y reforzar la tenencia responsable.

Este sistema permite generar una clave única para cada mascota, en la que se concentran datos básicos como su nombre, características físicas y la información de su dueño. Lo mejor es que el trámite es gratuito y se realiza completamente en línea.

La medida forma parte de una estrategia para mejorar el bienestar animal, pero también para contar con un padrón que facilite acciones como campañas de vacunación, esterilización o la localización de mascotas extraviadas.

A diferencia de otros trámites, este proceso no requiere filas ni traslados, ya que todo se hace desde una plataforma digital habilitada por autoridades del Edomex.

El registro incluye datos básicos del perro o gato y su propietario./ RS

¿Cómo sacar la CURP para tu perro o gato?

El registro es sencillo. Primero debes ingresar al sitio oficial y llenar un formulario con los datos de tu mascota. Entre lo que te van a pedir están su especie, raza (si la tiene), edad aproximada, color y algunas señas particulares.

También tendrás que agregar tus datos como propietario, ya que el documento vincula directamente al animal con su tutor. En algunos casos, se solicita subir una fotografía para completar el expediente.

Una vez que terminas el proceso, el sistema genera la CURP de la mascota, la cual puedes descargar y guardar. No necesitas imprimirla de inmediato, pero sí es recomendable tenerla a la mano.

Con este documento, las mascotas pueden ser identificadas más fácilmente en caso de extravío./ RS

¿Para qué sirve registrar a tu mascota?

Más allá de ser un documento, este registro tiene varias funciones. Por ejemplo, ayuda a identificar a tu mascota en caso de pérdida y facilita que pueda ser devuelta contigo.

También permite a las autoridades llevar un mejor control de la población animal, lo que impacta directamente en programas de salud y protección.

Otro punto importante es que este tipo de iniciativas buscan fomentar una mayor responsabilidad entre los dueños, ya que al registrar a su mascota se establece un vínculo formal.

La plataforma digital facilita el trámite sin necesidad de acudir a oficinas./ RS
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