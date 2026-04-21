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Revelan armas usadas en balacera de Teotihuacán: llevaba revólver, cuchillo y cartuchos útiles

Imágenes muestran el revólver, cuchillo y cartuchos útiles asegurados tras la balacera en Teotihuacán./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:51 - 20 abril 2026
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Imágenes difundidas muestran el armamento del tirador en la Pirámide de la Luna; autoridades investigan cómo ingresó con estas armas

Las primeras imágenes del armamento utilizado durante la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán comenzaron a circular este lunes 20 de abril de 2026, dejando ver con mayor claridad el tipo de objetos que portaba el agresor.

Las fotografías, difundidas en redes sociales y atribuidas a personal que atendió la emergencia, muestran un revólver con cacha de madera, una bolsa negra con cartuchos útiles y un cuchillo táctico de hoja larga. Estos elementos coinciden con lo informado por el Gabinete de Seguridad, que confirmó el aseguramiento de “un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”.

El hallazgo de este armamento ha reforzado la hipótesis de que el ataque no fue improvisado. El hecho de que el sujeto portara tanto un arma de fuego como un arma blanca sugiere que tenía la intención de contar con distintos medios para agredir.

El armamento encontrado refuerza la hipótesis de que el ataque pudo haber sido planeado./ X

El ataque, ocurrido en la zona de la Pirámide de la Luna, dejó un saldo de dos personas sin vida, incluido el presunto agresor, además de varios lesionados que fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

¿Qué tipo de armas llevaba el agresor?

Las imágenes permiten observar que el tirador llevaba consigo equipo suficiente para realizar múltiples disparos. El revólver, junto con la cantidad de municiones, apunta a que podía sostener el ataque durante varios minutos.

Además, el cuchillo táctico encontrado en el lugar abre la posibilidad de que el agresor contemplara un escenario de confrontación a corta distancia. Este tipo de combinación de armas no es común en visitantes y ha llamado la atención de las autoridades.

La bolsa con cartuchos útiles también es un elemento clave, ya que evidencia que el sujeto llevaba municiones adicionales, lo que fortalece la línea de investigación sobre una posible planeación previa.

¿Cómo ingresó con armas a Teotihuacán?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es cómo el agresor logró entrar con este armamento a una zona turística tan concurrida. Hasta ahora, no se ha detallado si hubo alguna falla en los filtros de seguridad o si el acceso se dio por un punto sin vigilancia estricta.

Las indagatorias están en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que busca esclarecer tanto la identidad del atacante como las condiciones que permitieron el ingreso de armas al sitio.

Autoridades aseguraron un arma de fuego y un arma blanca en la zona de la Pirámide de la Luna./ X
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