Atacante de Teotihuacán se inspiró en Columbine: vestía camiseta de Natural Selection

El ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó dos personas muertas y siete lesionados, en un hecho que es investigado por autoridades, quienes analizan posibles vínculos del agresor con la masacre de Columbine ocurrida en Estados Unidos en 1999.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor abrió fuego en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, generando pánico entre visitantes y provocando una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia. El saldo fue de unan mujer canadiense muerta, además del atacante, quien después de abrir fuego contra los turistas, se quitó la vida al dispararse.

Un hombre subió a la pirámide de la Luna y abrió fuego contra los turistas/X: @Carloszup

Referencias directas a Columbine

Entre los elementos asegurados, se confirmó que el atacante portaba una camiseta con la leyenda “Natural Selection”, una referencia directa a la prenda utilizada por Eric Harris, uno de los autores de la masacre de Columbine.

Además, el ataque ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide con el aniversario de ese tiroteo en una escuela de Estados Unidos, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre una posible planeación del hecho.

El ataque en Teotihuacán sucedió un 20 de abril, así como la masacre en Columbine de 1999

Agresor portaba armas y equipo

Las autoridades informaron que el sujeto llevaba consigo diversos objetos, entre ellos un arma de fuego, un arma de cacería, un cuchillo y una cantidad considerable de cartuchos.

También se aseguró material con referencias a la ex Unión Soviética, el cual será analizado como parte de las indagatorias para determinar el perfil del atacante.

Identificación preliminar

De manera inicial, el agresor fue identificado como un hombre mexicano con domicilio en la Ciudad de México, luego de que se encontrara una credencial oficial entre sus pertenencias.

Las autoridades ya realizan revisiones de sus antecedentes y actividad en redes sociales para establecer posibles motivaciones y vínculos.

Saldo del ataque en Teotihuacán

El ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas, así como siete lesionados, algunos por impactos de bala y otros por crisis nerviosas o lesiones derivadas del caos generado durante el incidente, incluido un menor de edad de nacionalidad colombiana, más otro del mismo país, una persona de Rusia y una más de Canadá.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco, donde reciben atención médica.

Este mediodía se presentó un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán/AFP

Investigación en curso