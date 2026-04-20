Captan al supuesto agresor de la balacera en Teotihuacán

La tarde de este lunes 20 de abril de 2026, una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó un saldo de dos personas muertas y varios lesionados, en un hecho que ha generado conmoción por tratarse de un espacio visitado por miles de turistas.

Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un hombre comenzó a disparar contra los presentes. Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer de origen canadiense, mientras que el propio agresor murió tras presuntamente quitarse la vida en el lugar.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), inicialmente se reportaron seis personas lesionadas, cuatro por impactos de arma de fuego y dos más por caídas en medio del pánico. Más tarde, autoridades confirmaron que al menos cinco personas continúan bajo atención médica.

El presunto agresor fue captado en video en la parte alta de la Pirámide de la Luna durante el ataque en Teotihuacán./ X: @SivarAlDia

Entre los heridos se encuentran turistas extranjeras: dos colombianas, una rusa y otra canadiense, quienes fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar. Incluso se reportó que una menor de edad recibe atención médica tras los hechos.

¿Qué se sabe del presunto tirador?

Hasta ahora, la identidad del atacante no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de un hombre con camisa de cuadros azules y cubrebocas, quien habría sido captado en la parte alta de la pirámide durante el incidente.

Versiones preliminares señalan que el sujeto portaba equipo poco común para un visitante: botas tácticas y una bolsa con cartuchos útiles, lo que ha encendido alertas sobre un posible nivel de preparación previo al ataque.

Estos elementos están siendo analizados por las autoridades para determinar si se trató de una agresión espontánea o de un acto con algún tipo de planeación.

Imágenes difundidas en redes muestran al supuesto responsable momentos antes de la balacera en la zona arqueológica./ X: @Gposiadeoficial

Líneas de investigación y dudas sobre seguridad

El caso abrió varias líneas de investigación. Entre ellas, se contempla que el agresor haya actuado solo, sin vínculos criminales, aunque con acceso a armas y cierta logística. También se explora si contaba con antecedentes o algún tipo de entrenamiento.

El Gabinete de Seguridad informó que en el lugar fueron asegurados “un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante llevaba consigo más de un objeto para agredir.

Además, uno de los puntos clave será determinar cómo logró ingresar armado a una zona de alta afluencia turística, lo que ha puesto en la mira los protocolos de seguridad del sitio.