Muere famoso actor del programa Salvados por la Campana

El actor estadounidense Patrick Muldoon, reconocido por su participación en producciones como Salvados por la campana, Melrose Place y Days of Our Lives, murió a los 57 años, según reportes difundidos por medios internacionales.

El fallecimiento ocurrió el 19 de abril de 2026 en su domicilio en Beverly Hills, donde fue encontrado inconsciente. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el actor fue declarado sin vida.

Patrick Muldoon murió a los 57 años de edad/IG: @thepatrickmuldoon

¿De qué murió Patrick Muldoon?

De acuerdo con la información disponible, la causa del fallecimiento fue un ataque cardíaco, ocurrido de manera repentina.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el incidente, mientras familiares y personas cercanas han sido informadas de lo ocurrido.

El actor murió, según reportes, por un paro cardíaco fulminante/AFP

Trayectoria en televisión y cine

Patrick Muldoon alcanzó popularidad en la década de los 90, especialmente por su papel en la serie Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed.

También formó parte del elenco de Melrose Place, consolidando su presencia en la televisión estadounidense, además de participar en Salvados por la campana, una de las producciones juveniles más recordadas de la época.

Participación en cine

En el ámbito cinematográfico, el actor tuvo uno de sus papeles más destacados en la película “Starship Troopers” (1997), donde participó en una producción de ciencia ficción que alcanzó reconocimiento internacional.

A lo largo de su carrera, participó en diversos proyectos tanto en televisión como en cine, ampliando su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Patrick Muldoon participó, entre otros proyectos, en el famoso programa Salvados por la campana

También fue músico y productor