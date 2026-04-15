Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans: quién fue la cantante y actriz mexicana

La industria del entretenimiento en México enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse la muerte de Lucha Moreno, cantante y actriz, madre de Mimí, integrante del grupo Flans.

Fallece Lucha Moreno. / YouTube

¿Quién fue Lucha Moreno y por qué era tan famosa?

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, fue una reconocida intérprete de música ranchera y actriz que formó parte de la última etapa del cine mexicano clásico.

Lucha Moreno fue una reconocida intérprete de música ranchera y actriz. / RS

Nacida en Nuevo León en 1939, inició su carrera artística en la década de los 50, debutando en el cine con la película Asesinos, S.A. donde interpretó el tema “La noche de mi mal”.

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones cinematográficas y telenovelas, entre ellas Quinceañera, además de consolidar una carrera musical dentro del género ranchero.

También formó un dueto con el cantante José Juan, con quien compartió escenario durante varios años, consolidando su presencia en la escena musical mexicana.

Lucha Moreno y José Juan fueron un icónico dueto de música ranchera. / RS

Confirman su muerte y conmueve mensaje de Mimí

El fallecimiento de la artista fue dado a conocer por su hija Mimí, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su madre.

En su publicación expresó: “Qué difícil… hoy mi mamita adorada se subió a una nube…”, dejando ver el profundo dolor por la pérdida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento, aunque se informó que la artista murió rodeada de sus seres queridos.