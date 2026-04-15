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Fracking en México: qué es y por qué el gobierno analiza aplicarlo

México buscará extraer más petróleo mediante la fracturación hidráulica/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:24 - 15 abril 2026
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Especialistas de la UNAM, IPN y UAM investigarán si es factible que en nuestro país se explore la fracturación hidráulica de gas

El Gobierno de México abrió el debate sobre el uso del fracking de gas no convencional, una técnica que será analizada por especialistas para determinar su viabilidad en el país, en medio de la necesidad de fortalecer la producción energética nacional.


La evaluación se realizará con apoyo de instituciones académicas como la UNAM, el IPN y la UAM, que participarán en un comité encargado de revisar los posibles beneficios y riesgos de esta práctica.

México busca una nueva forma de obtener petróleo/Pixabay

¿Qué es el fracking?

El fracking, o fracturación hidráulica, es un método utilizado para extraer hidrocarburos de yacimientos profundos, especialmente gas natural.


La técnica consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar el gas atrapado en su interior, lo que permite su extracción.


Este proceso se utiliza principalmente en la explotación de gas no convencional, es decir, aquel que no puede obtenerse mediante métodos tradicionales.

La presidenta Sheinbaum presentó al grupo de expertos que analizarán si es viable el fracking en México/Gobierno de México

¿Por qué se busca aplicar en México?

El principal motivo es la alta dependencia del gas natural importado, ya que México adquiere gran parte de este recurso desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos.


Ante este panorama, el gobierno federal plantea evaluar el fracking como una alternativa para incrementar la producción nacional y avanzar en la llamada soberanía energética.


La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el análisis se realizará con enfoque técnico y ambiental, al afirmar que se busca estudiar el gas no convencional “con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales”.

Comité de expertos analizará su viabilidad

Para este propósito, se conformó un grupo de especialistas integrado por académicos de instituciones públicas, quienes analizarán distintos aspectos del fracking.


Entre los puntos a evaluar destacan:

  • Impacto ambiental

  • Viabilidad técnica

  • Consecuencias sociales


El comité tendrá un plazo inicial para presentar resultados que permitan tomar decisiones informadas sobre el posible uso de esta tecnología.

La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema (…) se pongan de acuerdo, se sienten, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Consulta científica y social

Además del análisis técnico, el gobierno prevé una consulta científica y social, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas sobre el uso del fracking en el país.


Este proceso busca generar información suficiente antes de definir si la técnica puede aplicarse en México bajo ciertas condiciones.

También se anunció que habrá una consulta pública para seguir adelante con el fracking en el país/Pixabay

Debate abierto sobre el fracking

El uso del fracking ha sido motivo de discusión debido a sus posibles impactos ambientales, especialmente en el uso de agua y la contaminación.


En este contexto, el gobierno federal mantiene el tema en fase de estudio, mientras especialistas evalúan si existen alternativas tecnológicas que reduzcan los riesgos y permitan su implementación bajo criterios sostenibles.

Dependemos 75 por ciento del gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces, para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel”, agregó la mandataria.
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