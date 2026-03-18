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VIDEOS: Incendio en Dos Bocas deja cinco muertos; Pemex confirma que fue provocado por… ¿lluvias?

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad de cuatro personas fallecidas / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:00 - 17 marzo 2026
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El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la Refinería Olmeca y ya fue controlado, según la empresa

El incendio registrado la mañana de este martes en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, confirmó Petróleos Mexicanos (Pemex). 

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el siniestro ya fue controlado y no representa riesgo para la población ni para los trabajadores.

Hay varias víctimas 

En un comunicado oficial, Pemex informó que entre las víctimas se encuentra una trabajadora de la empresa, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad de las otras cuatro personas fallecidas.

El siniestro ocurrió en la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco / Redes Sociales

“Lamentablemente cinco personas perdieron la vida”, indicó la compañía, que también expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que se brinda atención a los lesionados.

El incendio fue detectado alrededor de las 6:00 horas en una zona exterior a la barda perimetral del área de almacenamiento de hidrocarburos. Las llamas provocaron una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes lograron sofocar el fuego horas más tarde. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo negro visibles a varios kilómetros, lo que generó alarma entre trabajadores y habitantes.

Lluvias habrían provocado el incendio

Pemex explicó que el origen del siniestro estaría relacionado con las condiciones climatológicas recientes en la región. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas fuera de la refinería, lo que derivó en su acumulación en áreas externas.

Pemex informó que el siniestro ya fue controlado y no representa riesgo para la población / Redes Sociales

“Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido”, señaló la empresa en su comunicado.

Asimismo, indicó que personal del área de Salvaguardia Estratégica colabora con autoridades para determinar con precisión las causas del incidente.

Refinería opera con normalidad tras el siniestro

A pesar de la magnitud del incendio, Pemex aseguró que no se registraron daños en las instalaciones principales de almacenamiento de hidrocarburos, por lo que la refinería continúa operando con normalidad.

En total van cinco personas fallecidas, una era empleada de la refinería / Redes Sociales

“Las instalaciones de almacenamiento se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales”, informó la empresa, reiterando que no existe riesgo para la población ni para el personal.

La Refinería Olmeca, una de las obras prioritarias del sexenio anterior, inició operaciones en 2024 y forma parte del sistema nacional de refinación con el objetivo de fortalecer la capacidad energética del país.

Daños tras el incendio en Dos Bocas

El saldo del incidente refleja el impacto en la zona exterior del complejo:

  • Cinco personas fallecidas, incluida una trabajadora de Pemex

  • Personas lesionadas que reciben atención médica

  • Un vehículo calcinado en las inmediaciones

  • Presencia de cuerpos en la zona donde se originó el incendio

  • Acumulación de residuos aceitosos por lluvias

  • Emisión de humo denso visible a varios kilómetros

Pemex informó que mantiene coordinación con autoridades federales y locales para esclarecer el origen del incendio y continuar con las investigaciones correspondientes.

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