¿Estampas del Mundial 2026 fueron creadas con Inteligencia Artificial?

La pasión por llenar el álbum del Mundial volvió a encenderse rumbo a la Copa del Mundo 2026, pero esta vez no solo por la emoción del coleccionismo, sino por una controversia inesperada. En redes sociales, cientos de aficionados comenzaron a señalar un detalle inquietante en las estampas de jugadores: algunas imágenes parecen tener marcas visuales que recuerdan a las generadas por Inteligencia Artificial.

¿Qué se viralizó?

Todo comenzó como un murmullo digital. Publicaciones en plataformas como X e Instagram mostraban acercamientos a las estampas, donde usuarios aseguraban detectar “marcas de agua”, imperfecciones en rostros o fondos poco naturales. Para muchos, estos detalles no eran errores comunes de edición, sino señales de que las imágenes pudieron haber sido creadas o retocadas con herramientas de IA.

Usuarios señalan utilización de IA en estampitas l CAPTURA

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial, el contexto alimenta las dudas. El álbum del Mundial 2026 ya había generado críticas por errores y desactualizaciones en las listas de jugadores, incluyendo futbolistas lesionados o fuera de convocatoria, lo que evidenció fallas en los procesos de selección y edición . Para algunos aficionados, estas inconsistencias abren la puerta a cuestionar también el origen de las imágenes.

Álbum del Mundial 2026 l X:PaniniSportMx

En redes, las teorías se multiplican. Hay quienes sostienen que el uso de IA podría ser una forma de agilizar la producción ante los tiempos ajustados del torneo, mientras otros consideran que sería una decisión que traiciona décadas de tradición. “Parte de la magia es saber que esa imagen es real, tomada en un momento único”, comentan usuarios que ven en esta posible práctica una ruptura emocional con el producto.

¿Están hechas con IA?

Sin embargo, también hay una postura más pragmática. Especialistas en diseño digital señalan que el uso de herramientas de inteligencia artificial no necesariamente implica una pérdida de calidad, sino una evolución en los procesos creativos. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, la línea entre lo auténtico y lo generado se vuelve cada vez más difusa.

La historia de los álbumes Panini está marcada por la nostalgia, por generaciones que intercambian estampas y construyen recuerdos alrededor del fútbol. Cualquier cambio en su proceso, especialmente uno tan significativo como la posible intervención de IA, impacta directamente en esa conexión emocional que ha perdurado por décadas.

Por ahora, la incógnita permanece. Entre la ilusión del Mundial y la lupa digital de los aficionados, el álbum del 2026 se convierte en mucho más que una colección: es un reflejo del choque entre tradición y tecnología. Y en medio de esa tensión, queda una pregunta abierta que recorre las redes: ¿estamos ante el futuro del coleccionismo… o ante la pérdida de su esencia?

El Álbum de las estampas de la Copa del Mundo 2026 l X:PaniniSportMx