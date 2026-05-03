VIDEO: Marina asegura 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca

Un fuerte golpe al narcotráfico se registró este domingo luego de que el Gabinete de Seguridad informara el aseguramiento de 2.1 toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizados 78 bultos flotando en el mar, envueltos en bolsas negras. Al inspeccionarlos, las autoridades hallaron un total de 2,155 paquetes con droga, los cuales en conjunto alcanzaron un peso aproximado de 2,100 kilogramos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este aseguramiento. Los paquetes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y determinar su origen y destino.

Secretaría de Marina aseguró 2.1 toneladas de cocaína en aguas de Oaxaca./ X:@GabSeguridadMX

¿Cuánta droga se decomisó y cuánto dinero representa?

El aseguramiento asciende a 2.1 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación económica estimada en 4.3 millones de pesos para los grupos criminales, según datos de las autoridades de seguridad.

Las imágenes difundidas muestran los paquetes flotando en el agua, cubiertos con plástico negro y sellados con cinta, sin presencia de embarcaciones o tripulantes cercanos. Este hallazgo sugiere que el cargamento pudo haber sido abandonado para evitar su aseguramiento.

Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

Operativo en zona clave del narcotráfico

La intervención fue realizada por la Semar en una zona estratégica del Pacífico mexicano. El Golfo de Tehuantepec es identificado como una ruta relevante para el tráfico de drogas, al conectar con Centro y Sudamérica.

El Gabinete de Seguridad explicó que este tipo de acciones forman parte de los patrullajes permanentes en aguas nacionales, enfocados en combatir actividades ilícitas. Es decir, el decomiso no fue fortuito, sino resultado de labores de vigilancia.

Tras el aseguramiento, la droga quedó bajo resguardo oficial mientras se desarrollan las investigaciones para identificar a los responsables, así como posibles embarcaciones involucradas. Hasta ahora, no se ha informado sobre aseguramiento de vehículos marítimos.