Julián Quiñones brilla y somete al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El duelo de titanes en la Saudi Pro League tuvo un claro ganador. En una exhibición de contundencia, el Al-Qadisiya se impuso al Al-Nassr, consolidando a Julián Quiñones como la figura absoluta del encuentro por encima del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

QUIÑONES GANA MANO A MANO A CRISTIANO RONALDO

Lo que en el papel se presentaba como un enfrentamiento de pronóstico reservado, terminó por inclinarse a favor del delantero de la Selección Mexicana. Tras un primer tiempo disputado que dejó el marcador en un empate parcial de 1-1, Quiñones tomó las riendas del juego en la parte complementaria para inclinar la balanza.

El protagonismo del exjugador del América comenzó a los 56 minutos, cuando asistió de manera precisa a Musab Al-Juwayr para recuperar la ventaja. No conforme con la asistencia, el propio Quiñones sentenció el destino del partido al minuto 78, firmando el 3-1 definitivo que desató la euforia de la afición local.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

Mientras Quiñones se retiró del campo con un gol y una asistencia bajo el brazo, Cristiano Ronaldo tuvo una noche discreta. El capitán del Al-Nassr no logró hacerse presente en el marcador ni asistir a sus compañeros, marchándose del encuentro "en blanco" y viendo cómo la brecha en la lucha por el título de goleo continúa ampliándose.

LÍDER DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA

Más allá de la victoria colectiva, el impacto individual de Julián Quiñones en el torneo es histórico. Con su anotación frente al conjunto de Riad, el atacante alcanzó los 29 goles, afianzándose como el máximo goleador de la Saudi Pro League.

La tabla de anotadores refleja el dominio del mexicano:

Julián Quiñones: 29 goles

Ivan Toney: 27 goles

Cristiano Ronaldo: 25 goles

Con este resultado, Quiñones no solo reafirma su gran momento de forma, sino que levanta la mano como el jugador más determinante de la liga árabe en la presente temporada.