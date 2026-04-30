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Futbol

¡Quiñones, al ataque! Julián se confirma como el goleador mexicano del año

Julián Quiñones en un partido con Al- Qadisiyah l IG: @julianquinones33
Emiliano Arias Pacheco 10:39 - 30 abril 2026
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El atacante del Al-Qadasiya ha tenido un 2026 pletórico

Julián Quiñones anotó un doblete en el último partido del Al-Qadasiya en la Liga Profesional Saudí, anotaciones que lo catapultaron más allá de un plano estratosférico. El exjugador del Atlas, América y demás equipos en la Liga MX se consolidó como el máximo goleador de dicho certamen, razón por la cual alzó una vez más el brazo para ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El delantero, naturalizado mexicano, dejó en claro que es el atacante nacional con mayor olfato goleador en lo que va del 2026. En comparación a Santiago Giménez, Raúl Jiménez y los ya convocados Armando 'Hormiga' González y Guillermo 'Memote' Martínez, Julián cuenta con una mayor cantidad de tantos en lo que va del año natural.

Julián Quiñones con Al-Qadasiya | IG: @julianquinones33

¿Cuántos goles han hecho cada uno en el 2026?

En el año natural, Julián Quiñones domina a placer la cantidad de goles entre sus posibles compañeros en la Selección Mexicana. El delantero del balompié árabe cuenta con un total de 21 tantos, todos realizados con el Al-Qadasiya.

Detrás de Quiñones, el jugador con más goles en lo que va del 2026 es la Hormiga González. El ariete de las Chivas cuenta con 13 goles, uno de ellos en la Selección Mexicana; Raúl Jiménez y Memote Martínez cuentan con cinco cada uno.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

El peor entre los cinco atacantes que apuntan a estar en la Copa del Mundo es Santiago Giménez, aunque tiene un contexto claro. El delantero del AC Milan se ha estado recuperando de una lesión en el tobillo; regresó a la actividad el pasado 21 de marzo.

Jugador

Goles en 2026

Julián Quiñones

21 goles

Armando González

13 goles

Raúl Jiménez

5 goles

Guillermo Martínez

5 goles

Santiago Giménez

Líder en Arabia

Además de los 21 goles de Julián Quiñones en todas las competencias del balompié árabe, el atacante del Tricolor es el actual líder de goleo. El oriundo de Magüí Payán cuenta con 28 tantos en la Liga Profesional Saudí; uno más que Ivan Toney y tres más que Cristiano Ronaldo. 

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
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