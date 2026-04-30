Armando Martínez espera ver a Elías Montiel en la Copa del Mundo; niega ofertas por el mexicano

El futuro del mediocampo mexicano está en buenas manos. Nombres como el de Gilberto Mora y Elías Montiel llenan de ilusión al combinado Tricolor, aunque este último no fue incluido en la lista preliminar de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

En entrevista con RÉCORD, Armando Martínez, presidente de Pachuca, comentó que la gran ilusión del conjunto de la Bella Airosa es ver a ‘Monti’ en el Mundial, aunque sabe que por la situación actual es difícil.

Elías Montiel, jugador de Pachuca | MEXSPORT

"Yo todavía tengo esperanza de que se pueda colar, además no sabemos si hay alguna lesión, ojalá que no para los chavos, alguna baja de juego, no sabes qué pueda pasar. Yo le digo a Monti, 'estate preparado y métete con todo' y Monti está muy mentalizado; es un crack con los pies y es un crack con la cabeza y ojalá esté en este Mundial", comentó el directivo.

¿Hay ofertas por Elías Montiel?

El presidente de los Tuzos también comentó sobre una posible salida del jugador mexicano del club, la cual de momento no es posible. Armando Martínez agregó que, de momento, no hay ninguna oferta formal por Elías Montiel.

Elías Montiel festeja con Salomón Rondón | MEXSPORT

"No hay ninguna oferta de nadie por Montiel, cuando menos con nosotros, no hay ninguna. Luego ya ves que que los clubes se acercan por desgracia a los representantes y el último que acaba de enterarse es el club; nuestra intención, como lo es siempre, es que ojalá que Montiel pueda jugar en Europa", aseveró.

¿Qué pasó con Elías Montiel?

El mediocampista mexicano tuvo una gran participación en el pasado Mundial Sub 20, sin embargo, se tuvo que enfrentar a una pubitis. Tras dicha lesión, Elías estuvo un tiempo fuera de las canchas y, cuando regresó, enfrentó un tirón muscular que le complicó su participación en Liga MX y continuidad con la Selección Mexicana.