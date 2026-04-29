Chivas hace historia como base histórica de la Selección Mexicana en Mundiales

El equipo de México recuperó su importancia. Por su filosofía de jugar con puro futbolista mexicano, Chivas fue por mucho tiempo la base de la Selección Mexicana. Sin embargo, la crisis que vivió el equipo rojiblanco en años recientes lo relegó de esa posición, contra clubes como América y Cruz Azul, incluso Tigres o Toluca que empezaron a aportar más futbolistas al Tri.

Fue en la última temporada, con una generación de jóvenes jugadores surgidos de la cantera tapatía o llegados desdel futbol estadounidense -hijos de migrantes- que el Rebaño recuperó su presencia en el representativo nacional. Tal es el "renacer" de Chivas que para la próxima Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre convocó a cinco elementos del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

¿Quiénes son los convocados de Chivas al Mundial 2026?

Para esta ocasión, encabeza la lista de convocados rojiblancos Armando 'Hormiga' González. El delantero no pudo repetir su campeonato de goleo en la Liga MX, pero con 23 años tendrá la oportunidad de disputar el primer mundial de su carrera y aunque no le será fácil ganarse un lugar ante un plantel muy competido, no se descarta que sume minutos en el torneo de la FIFA.

Luis Romo en el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador | IMAGO 7

Al atacante lo acompañarán Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl 'Tala' Rangel, de los cuatro, el 'Piojo es el único que ya jugó un mundial, luego de sumar 17 minutos en Qatar 2022. Además de ellos se pensaba que Richard Ledezma estuviera en la lista final, pero Aguirre decidió no incluirlo y con ello serán solo cinco convocados al Tri.

Con ello, se igualarán los Mundiales de Inglaterra 1966 y Sudáfrica 2010, en los cuales la Selección Mexicana tuvo cinco jugadores de Chivas. Mientras que Suecia 1958, Chile 1962 y Alemania 2006 son las justas mundialistas en las que más elementos del Rebaño hubo, cada uno con seis futbolistas.

'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Chivas es la base histórica de la Selección Mexicana

Con ese historial de convocados, y sobre todo con los llamados de este año, el equipo rojiblanco se consolidó como el equipo con más convocados en toda la historia. Chivas llegó a 54 jugadores aportados a citas mundialistas, por 53 que América ha cedido al Tri desde 1950; para este año, las Águilas solo tendrán como representante a Israel Reyes.

No obstante, el conjunto azulcrema presume una racha envidiable de 14 mundiales con al menos un jugador convocado; Suiza 1954 fue la última ocasión que América no tuvo un solo llamado con la Selección Mexicana. Chivas, por su parte, se ausentó de Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que este año será su segundo mundial consecutivo con al menos un convocado.