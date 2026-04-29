Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas hace historia como base histórica de la Selección Mexicana en Mundiales

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:36 - 29 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño tiene cinco convocados en la más reciente lista de Javier Aguirre

El equipo de México recuperó su importancia. Por su filosofía de jugar con puro futbolista mexicano, Chivas fue por mucho tiempo la base de la Selección Mexicana. Sin embargo, la crisis que vivió el equipo rojiblanco en años recientes lo relegó de esa posición, contra clubes como América y Cruz Azul, incluso Tigres o Toluca que empezaron a aportar más futbolistas al Tri.

Fue en la última temporada, con una generación de jóvenes jugadores surgidos de la cantera tapatía o llegados desdel futbol estadounidense -hijos de migrantes- que el Rebaño recuperó su presencia en el representativo nacional. Tal es el "renacer" de Chivas que para la próxima Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre convocó a cinco elementos del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

¿Quiénes son los convocados de Chivas al Mundial 2026?

Para esta ocasión, encabeza la lista de convocados rojiblancos Armando 'Hormiga' González. El delantero no pudo repetir su campeonato de goleo en la Liga MX, pero con 23 años tendrá la oportunidad de disputar el primer mundial de su carrera y aunque no le será fácil ganarse un lugar ante un plantel muy competido, no se descarta que sume minutos en el torneo de la FIFA.

Luis Romo en el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador | IMAGO 7
Luis Romo en el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador | IMAGO 7

Al atacante lo acompañarán Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl 'Tala' Rangel, de los cuatro, el 'Piojo es el único que ya jugó un mundial, luego de sumar 17 minutos en Qatar 2022. Además de ellos se pensaba que Richard Ledezma estuviera en la lista final, pero Aguirre decidió no incluirlo y con ello serán solo cinco convocados al Tri.

Con ello, se igualarán los Mundiales de Inglaterra 1966 y Sudáfrica 2010, en los cuales la Selección Mexicana tuvo cinco jugadores de Chivas. Mientras que Suecia 1958, Chile 1962 y Alemania 2006 son las justas mundialistas en las que más elementos del Rebaño hubo, cada uno con seis futbolistas.

'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7
'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Chivas es la base histórica de la Selección Mexicana

Con ese historial de convocados, y sobre todo con los llamados de este año, el equipo rojiblanco se consolidó como el equipo con más convocados en toda la historia. Chivas llegó a 54 jugadores aportados a citas mundialistas, por 53 que América ha cedido al Tri desde 1950; para este año, las Águilas solo tendrán como representante a Israel Reyes.

No obstante, el conjunto azulcrema presume una racha envidiable de 14 mundiales con al menos un jugador convocado; Suiza 1954 fue la última ocasión que América no tuvo un solo llamado con la Selección Mexicana. Chivas, por su parte, se ausentó de Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que este año será su segundo mundial consecutivo con al menos un convocado.

Roberto Alvarado en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7
Roberto Alvarado en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7
Lo Último
18:00 ¿Por qué los jóvenes ya no quieren abandonar la casa de sus padres? Esto dice el Inegi
17:54 ¡Tiembla el América! Pumas presume a sus jugadores en entrenamiento
17:25 ¡Fuerte baja! Hakimi se perderá la Semifinal de Vuelta de Champions League
17:21 ¡De no creerse! Alumno termina en el psicólogo tras quejarse de un sándwich que compró en la escuela
17:20 "Autos, casas y contratos": Lo que Billy Álvarez ofreció en la Final América vs Cruz Azul del 2013
16:58 Cada vez más cerca: Cristiano Ronaldo celebra su gol 970
16:52 Inoue vs Nakatani y Benavidez vs Zurdo: el día con 8 títulos mundiales en juego
16:37 ¡Enciende las alertas! Julián Álvarez salió lesionado en el partido ante Arsenal
16:21 Mundial CDMX 2026: Convocan a la ola más grande del mundo ¿Cuándo y dónde?
16:20 Dynamite y Arena México: La semana que empuja a la lucha femenil