Chivas domina el historial de enfrentamientos de Liguilla ante Tigres

La rivalidad entre Tigres y Chivas suma un capítulo más en la Liguilla de la Liga MX. En los Cuartos de Final del Clausura 2026, ambos equipos vuelven a cruzarse en fase definitiva, en una serie que tiene antecedentes importantes dentro de los torneos cortos.

Y es que no será la primera vez que se enfrenten en estas instancias. Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, Tigres y Chivas se han visto las caras en cuatro ocasiones en Fase Final, divididas en dos series de cuartos de final y dos finales, con un claro dominio rojiblanco en el historial.

El primer antecedente se remonta al Clausura 2007, cuando se enfrentaron en Cuartos de Final. En aquel entonces, Chivas dio un golpe de autoridad al imponerse 1-3 como visitante en la ida, y aunque Tigres reaccionó en la vuelta, los tapatíos también ganaron 3-2, avanzando con autoridad.

Jugadores de Tigres en lamento tras la Final del Clausura 2017 en la Liga MX | IMAGO 7

La segunda serie llegó en el Clausura 2011, nuevamente en Cuartos de Final. Chivas volvió a marcar diferencia desde el primer partido con un 3-1 en casa, y en la vuelta selló su pase con un empate 1-1, eliminando a unos Tigres que llegaban con altas expectativas.

Pasaron algunos años para un nuevo choque, pero este fue mucho más trascendental. En el Clausura 2017, ambos clubes disputaron la Gran Final. La ida terminó 2-2, dejando todo abierto para la vuelta, donde Chivas se impuso 2-1, conquistando el título en una de las Finales más recordadas.

Enrique Alfaro y Samuel García en la Final entre Chivas y Tigres en el Clausura 2023 de la Liga MX | IMAGO 7

El enfrentamiento más reciente se dio en el Clausura 2023, nuevamente en una Final. Tras un 0-0 en la ida en el Estadio Universitario, la vuelta ofreció un duelo dramático en el que Tigres logró imponerse 2-3, quedándose con el campeonato en territorio rojiblanco.

Así, el balance histórico en Liguilla favorece a Chivas, que ha ganado tres de las cuatro series ante Tigres en torneos cortos. Sin embargo, los felinos llegan con el antecedente más reciente a su favor, lo que añade un ingrediente especial a esta nueva eliminatoria.