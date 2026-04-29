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Futbol

Guido Pizarro, 'ilusionado' con la victoria de Tigres sobre Nashville

Guido Pizarro, exjugador y ahora entrenador de Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 22:35 - 28 abril 2026
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El entrenador Felino sabe que aún quedan 90 minutos más en casa para sellar el pase a la Final

El DT de Tigres, Guido Pizarro, destacó el desempeño de su equipo tras el primer capítulo de la Semifinal de la Concacaf Champions Cup ante Nashville, dejando claro que, aunque dieron un paso importante, la serie aún está abierta y se definirá en casa.

“Son los primeros 90 minutos. Hicimos un gran partido, enfrentamos a un gran rival y lo pudimos resolver bien. Tuvimos situaciones y por momentos marcamos el ritmo del juego. Somos conscientes de que restan 90 minutos y que en nuestra casa haremos un gran partido.”

En el plano individual, el argentino destacó el peso de Ángel Correa dentro del equipo, señalándolo como pieza clave en el funcionamiento ofensivo. Además, también tuvo palabras positivas para Francisco Reyes, quien ha venido ganando protagonismo.

Guido Pizarro entrando a la cancha del Universitario | Imago7

“Ángel es determinante, es nuestra bandera y el equipo lo está acompañando bien. Ojalá lo podamos seguir haciendo más cómodo y contento para ir todos juntos por más. Paco muy bien, ya se ha adaptado y lo ha hecho bien hoy como en el último juego de Liga. Ha trabajado para eso.”

Sobre el trámite del partido, Pizarro consideró que Tigres fue superior en términos generales.

“Manejamos mejor la pelota, en líneas generales, con y sin ella. Me quedo con la buena actuación y que generamos situaciones. Entiendo que la postura del rival será otra y será difícil, pero me ocupa que mi equipo tenga un gran nivel individual y colectivo para acceder a la siguiente fase.”
Ángel Corre | AP

Finalmente, Pizarro dejó en claro que el plantel mantiene la ilusión intacta de avanzar.

“Nos ilusiona ser competitivos en cada fase. Quedan 90 minutos para poder pasar a esa final y la tenemos que trabajar mucho. Confiamos en que en nuestra casa, con nuestra gente, podamos lograrlo.”

Nashville vs Tigresm | MEXSPORT
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