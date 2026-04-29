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Futbol

Tigres vence a Nashville y saca importante ventaja en las Semis de Concachampions

Ángel Corre | AP
Ricardo Olivares 21:46 - 28 abril 2026
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El conjunto Felino ganó por la mínima en territorio visitante, ahora tendrá que pensar en la Liguilla

La Ida de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup dejó a Tigres con ventaja de 0-1, tras imponerse en un partido cerrado ante Nashville, en un duelo que tuvo más tensión que claridad ofensiva.

Nashville vs Tigresm | MEXSPORT

El conjunto local arrancó con intensidad y apenas al minuto seis logró mandar el balón al fondo de las redes; sin embargo, la anotación fue invalidada tras la intervención de Reed Baker-Whiting en la jugada previa. A pesar del golpe anímico, Nashville mantuvo la presión y volvió a generar peligro.

Al minuto 26, Cristian Espinoza sacó un disparo dentro del área que exigió una gran intervención de Nahuel Guzmán, quien respondió con seguridad para mantener el empate sin goles.

Tigres respondió tres minutos más tarde con una llegada clara de Juan Brunetta, pero el arquero local evitó la caída de su arco con una buena atajada. El partido se mantenía equilibrado, con ambos equipos generando aproximaciones peligrosas.

Nashville vs Tigresm | MEXSPORT

GOLAZO DE LA VICTORIA

Fue al 32 cuando los felinos encontraron la diferencia. Ángel Correa tomó el balón fuera del área y sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo de la portería, firmando el 0-1 que silenció al estadio.

Antes del descanso, Tigres estuvo cerca de ampliar la ventaja. Al minuto 39, Ozziel Herrera conectó un remate de cabeza que fue bien contenido por el guardameta, evitando el segundo tanto visitante.

Para la segunda mitad, el encuentro bajó en intensidad y las oportunidades claras fueron escasas. Tigres se mostró más cauteloso, priorizando el orden defensivo sobre el riesgo ofensivo, lo que dejó pocos momentos destacados.

A PENSAR EN CHIVAS

Con este resultado, Tigres toma una ligera ventaja de cara al partido de vuelta, que se disputará el martes cinco de mayo en el Estadio Universitario, donde buscará sellar su pase a la gran final ante su afición.

Ahora con la tranquilidad de la victoria, Tigres debe de 'cambiar el chip' y comenzar a pensar en Chivas, rival en los Cuartos de Final del Clausura 2026. El camino de los Felinos en la Liguilla comenzará el próximo sábado en casa.

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