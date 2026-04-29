La Selección Mexicana está por encima de Chivas, aseguró 'Tala' Rangel; aficionados lo 'revientan'

La oportunidad de disputar una Copa del Mundo no se compara con la posibilidad de ganar un título de Liga MX. Al menos eso lo tiene claro Raúl ' Tala' Rangel, quien será una de las bajas sensibles de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026.

Desde el principio del torneo se sabía que los jugadores convocados a la Selección de México no podrían disputar la Fiesta Grande, pero en el caso del Rebaño no se preveía que fuera a verse tan afectado. Además de su portero, el equipo dirigido por Gabriel Milito perderá a cinco jugadores más, incluido su goleador Armando 'Hormiga' González.

'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En este contexto, 'Tala' reconoció que le pesa no estar con Chivas en la Fase Final de un torneo en el que, por momentos, se vieron como candidatos al título. Sin embargo, enfatizó que primero está el compromiso con el Tri. "Por el hecho de que es una decisión que se tomó desde el inicio del torneo, yo creo que ya más que nada se pensaba que iba a ser algo difícil para los clubes que entran a La Liguilla".

"Sin embargo, creo que al final de cuentas es por el bien de la selección, que está por encima de cualquier club", fueron las palabras del arquero para la página Duro de Marcar, y compartió su entusiasmo de cara a la justa mundialista. "Contento y obviamente con la responsabilidad de seguir trabajando, todavía no está nada asegurado y entonces hay que seguir trabajando".

'Tala' Rangel enfrenta a Bruno Fernández en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Aficionados de Chivas 'estallan' contra Rangel

Las palabras del guardameta fueron mal recibidas por un amplio sector de seguidores rojiblancos, que arremetieron contra el jugador. "Tons que bueno que te fuiste, si te hubieses quedado a jugar liguilla tu mente estaría en la selección de cagada. Lléguele"; "Pobre cabron no sabe dónde está parado. Ya lo ví pidiendo disculpas en los próximos días. Apoyo total a whalley, ojalá al tala lo reciban bonito en su regreso al club"; "Se ganó a la afición de enemiga el resto de su carrera, ni como ayudarlo"; "Q perro asco, ojalá no regrese", fueron algunos de los comentarios.

De inmediato llegaron las respuestas de aficionados de otros clubes o incluso de las mismas Chivas, que no dudaron en defender al guardameta. "Tiene razón en todo lo que dijo, su error es que está en un equipo donde la afición es muuuuy tóxica"; "Es cierto que le debe de dar un respeto al club que perteneces, pero representar a tu país en un putísimo mundial es el máximo pico de tu carrera, primero es la nación", fueron algunas de las respuestas.

'Tala' Rangel con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

'Tala' Rangel pide respaldo a Óscar Whalley