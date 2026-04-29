Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Las cinco razones por las que Santiago Giménez debe ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 10:13 - 29 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero de AC Milan lleva varios meses fuera de actividad, pero ya está recuperado de su lesión

Santiago Giménez se ha consolidado como uno de los delanteros mexicanos más destacados de los últimos años. De cara al próximo Mundial, su inclusión en la lista final de la Selección Mexicana no debería estar en duda. Aquí cinco razones que respaldan al ‘Bebote’ y merece ese lugar.

Antes de dar el salto a una liga más exigente, Giménez dejó huella en el Feyenoord de Países Bajos, donde se convirtió en un delantero letal. Sus goles no solo fueron constantes, sino también determinantes en momentos clave, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo.

Marcelo Flores y Santiago Giménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Marcelo Flores y Santiago Giménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Y es que el presente de Giménez habla por sí solo. Formar parte de un club histórico como el AC Milan no es casualidad. Competir al más alto nivel en una de las ligas más importantes del mundo lo mantiene en exigencia y crecimiento constante.

Su ausencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tata Martino no lo llevó a la justa mundialista, para muchos una injusticia. Hoy, llevarlo al Mundial también representa corregir esa decisión y darle la oportunidad que en su momento muchos consideraron que debía ir.

Santiago Giménez ante Ecuador l MEXSPORT

Giménez ha sido fundamental en la obtención de las últimas dos Copas Oro y la Nations League. Su capacidad para aparecer en momentos importantes y su aporte ofensivo lo han convertido en un jugador confiable en torneos oficiales.

A diferencia de otros jugadores que aparecen de forma intermitente, Santi ha estado presente en el proceso rumbo al Mundial. Su continuidad en convocatorias lo colocan como una opción natural para integrar la lista final.

Santi Giménez y Johan Vásquez l IMAGO7
Lo Último
12:21 Corazón de Marruecos: José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez protagonizan nueva telenovela
12:06 Cortes de agua en CDMX: colonias afectadas y cuándo regresa el servicio
11:39 Mykhailo Mudryk suspendido cuatro años por dopaje, la máxima sanción de la historia; apelará ante el TAS
11:37 Chivas domina el historial de enfrentamientos de Liguilla ante Tigres
11:27 ¿Abren los bancos el 1 de mayo de 2026? Aquí te decimos
11:12 La Selección Mexicana está por encima de Chivas, aseguró 'Tala' Rangel; aficionados lo 'revientan'
11:02 Detienen a presuntos responsables del multihomicidio en Azcapotzalco; uno era exnovio de la víctima
10:56 ¿Cuánto cuesta celebrar el Día del Niño 2026? Esto gastarán las familias
10:53 ¡Arrasa en Netflix! Supernova: Genesis se convierte en el segundo evento deportivo más visto en la plataforma
10:31 Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años