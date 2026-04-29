Alexis Vega dedica emotivo mensaje a compañeros no convocados a la Selección Mexicana

La reciente convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 generó diversas reacciones, especialmente por algunas ausencias que habían sido consideradas dentro del proceso previo. Entre los nombres que no aparecieron en la lista destacan Marcel Ruiz y Everardo López, ambos jugadores con participación reciente en el entorno del combinado nacional.

Ante esta situación, el delantero Alexis Vega, el capitán del Toluca, utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje de apoyo dirigido a sus compañeros de equipo, resaltando tanto el esfuerzo como el potencial de cada uno.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

Reconocimiento al esfuerzo de Marcel Ruiz

En el caso de Marcel Ruiz, su ausencia llamó la atención debido a que había formado parte del proceso encabezado por Javier Aguirre antes de sufrir una lesión a inicios de 2026. A pesar de esta situación, el mediocampista buscó mantenerse en la contienda por un lugar en la lista final.

A través de sus redes sociales, Alexis Vega destacó la actitud de Ruiz durante este periodo, subrayando el compromiso mostrado incluso en condiciones adversas. El atacante señaló que el intento del jugador por mantenerse en la pelea por un lugar resultó inspirador.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado, diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero, hermano; siempre contigo”, escribió Vega en su mensaje.

Alexis Vega elogió la resiliencia de Alexis Vega | IMAGO7

Mensaje de aliento para Everardo López

Por otro lado, Alexis Vega también dirigió palabras a Everardo López, quien, pese a su juventud, ha sido considerado como una de las promesas dentro del futbol mexicano. Su no inclusión en la convocatoria también fue parte de las decisiones que generaron comentarios tras el anuncio oficial.

En su publicación, el delantero resaltó las cualidades del jugador y su proyección a futuro, alentándolo a continuar con su desarrollo profesional.

“Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal”, compartió en una historia de Instagram.

Everardo López en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT