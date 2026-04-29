Exjugador del Real Madrid elogia a la 'Hormiga’ González: “Nadie le ha regalado nada”

Fernando Hierro, exdirector deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y legendario jugador del Real Madrid y España, no dudó en elogiar al actual delantero del Rebaño, Armando ‘La Hormiga’ González, quien vive uno de sus mejores momentos dentro del terreno de juego.

El directivo español estuvo en Guadalajara entre 2022 y mediados de 2024, donde no pudo lograr nada importante con el club Rojiblanco.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

“Ha trabajado mucho para llegar ahí”

Fernando Hierro recordó cómo fue que conoció a la 'Hormiga' González; en su gestión como director deportivo del Rebaño, vio cualidades maravillosas, declarando que es un delantero que "merece" todo lo que le ocurre, ya que a su forma de ver el juego ha trabajado de más que nadie para alcanzar el nivel que presenta actualmente.

Lo queremos mucho, es una pena, pero la última vez que estuve en Guadalajara en un partido de leyendas, dije algo parecido. Me alegro mucho; uno de los chicos que empezaba en aquellos momentos, Armando, era uno de ellos

A Armando nadie le ha regalado nada, ha trabajado más que nadie; el hecho de que sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos es porque se lo merece, es muy apasionado, muy buen chico, con buen entorno, buena cabeza, y ha trabajado mucho para llegar ahí

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

Un gran momento de cara al Mundial 2026

Armando González no logró consagrarse como máximo goleador del Clausura 2026, con 12 tantos, pero sí fue el mejor goleador mexicano de la Liga MX. Actuaciones que le dieron un boleto para la Copa del Mundo 2026, ya que en la última convocatoria de Javier Aguirre, el mexicano fue uno de los delanteros que ‘El Vasco’ llevará para buscar el tan ansiado 5.º partido.

Con grandes actuaciones en el balompié mexicano y, en caso de tener una actuación decente en el tiempo que le den de juego en el Mundial, podría estar emigrando para el viejo continente más pronto de lo que se espera.