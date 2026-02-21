Verificación de edad requerida
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
En el recién concluido mercado de fichajes, Obed Vargas llegó a LaLiga como nuevo jugador del Atlético de Madrid, significando la presencia de un futbolista mexicano en el futbol de España; sin embargo, esto pudo haber sido diferente, pues otro miembro actual de la Liga MX estuvo cerca de salir en el invierno.
Se trata de Elías Montiel, actual jugador de los Tuzos del Pachuca, quien interesó en el futbol ibérico debido a la llegada de un exentrenador suyo al 'Viejo Continente'.
"Sí hubo interés"
Real Oviedo es un equipo que pertenece a Grupo Pachuca, por lo que la llegada de algún jugador de Tuzos o León al cuadro carbayón, no ha significado ningún problema, o al menos hasta hace algún tiempo, pues durante los últimos meses, con la llegada de Guillermo Almada al mando del club, algo sucedió.
Esta situación se encuentra referida a Elías Montiel, quien se había rumorado quería ser llevado al futbol europeo gracias a Almada, quien lo entrenó en Pachuca, teniendo un buen recuerdo de él y teniéndolo en cuenta para fortalecer su proyecto y tratar de mantenerse en Primera División, pero por diversos factores, la transacción ya no se dio.
Ahora, en una entrevista para Fox, el mismo Elías ha sido claro y contundente al respecto, despejando dudas de quienes lo veían ya en la liga española, y de quienes critican que no haya llegado.
🗣️ Elías Montiel habló del fichaje de Obed Vargas con Atlético de Madrid.— FOX (@somos_FOX) February 20, 2026
¿Tuvo la oportunidad de hablar con él? 🇲🇽#LosEspecialistas pic.twitter.com/KEuHdLh4Mn
Cuando escuché que el profe (Almada) iba a Oviedo, me preguntaron varios amigos o conocidos. La verdad nunca tuvo acercamiento con el profe; sí existía la posibilidad, pero nada concreto
Compañeros de selección, ¿próximos rivales de liga?
Como parte de la entrevista, también le preguntaron a Montiel acerca del fichaje de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, pues fue tan solo hace unas cuantas semanas cuando se dio a conocer la llegada del seleccionado mexicano al cuadro colchonero.
Elías, a pesar de haber sido compañero de Obed en el Mundial Sub-20 con el Tri, mencionó que no ha tenido contacto con él recientemente, pues considera que se encuentra completamente concentrado en esta nueva etapa, pero espera en un futuro poder entablar alguna conversación con Vargas, la cual le permite saber de mejor manera su sentir acerca del fichaje.