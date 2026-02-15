Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns

Jhonder Cádiz con Pachuca | IMAGO7
Aldo Martínez 21:49 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador de los Tuzos se une al ex técnico de Querétaro Benjamín Mora

El mercado de fichajes vuelve a moverse en el futbol internacional con la salida de Jhonder Cádiz rumbo al balompié asiático. El Wuhan Three Towns cerró la incorporación del delantero venezolano, actual jugador de los Tuzos del Pachuca, en una operación que marca su despedida definitiva de la Liga MX.

Jhonder Cádiz en el Clausura 2026 | IMAGO7

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Grupo Pachuca aceptó la nueva propuesta desde China y acordó la venta total de la carta del atacante. La negociación se cerró en términos definitivos, por lo que el futbolista dejará de pertenecer tanto a Pachuca como al Club León.

El acuerdo contempla un contrato por dos años para Cádiz, con opción a una temporada más, lo que refleja la apuesta del conjunto asiático por el atacante sudamericano. Con esta firma, el delantero iniciará una nueva etapa profesional tras su paso por el futbol mexicano.

Cádiz celebrando gol de Pachuca | IMAGO7

Venta definitiva: Grupo Pachuca acepta la oferta

La transferencia implica que el Club León y Grupo Pachuca se desprenden por completo de los derechos del jugador, quien se encontraba a préstamo con los Tuzos desde el Apertura 2025. La propuesta económica proveniente de China terminó por convencer a la directiva hidalguense para concretar la operación.

Cádiz llegó a México para el Apertura 2024 procedente del Famalicao de Portugal, reforzando al conjunto esmeralda. En su primer torneo con León disputó mil 18 minutos en 15 partidos, once de ellos como titular, y firmó seis anotaciones, dejando buenas sensaciones en su adaptación inicial.

Jhonder Cádiz en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

Para el Clausura 2025, el delantero incrementó su protagonismo al sumar mil 169 minutos en 19 encuentros, 12 como titular, y registrar siete goles. Su rendimiento lo consolidó como una pieza recurrente en el esquema ofensivo del equipo.

¿Cómo fue el paso de Jhonder Cádiz por Pachuca?

En el Apertura 2025 se incorporó a los Tuzos del Club de Fútbol Pachuca, donde acumuló 734 minutos en 16 partidos, iniciando en siete y marcando tres goles. Aunque no fue indiscutible, aportó experiencia y presencia física en el ataque hidalguense.

Ya en el Clausura 2026, Cádiz apenas ha disputado 69 minutos en dos encuentros, uno como titular, sin registrar anotaciones. Con su inminente salida al futbol chino, el venezolano cierra su ciclo en la Liga MX para afrontar un nuevo reto internacional en su carrera.

Jhonder Cádiz contra América en Liga MX | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
22:25 Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
22:06 ¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
21:49 A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
21:23 ¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
21:21 ¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
21:04 ‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional
20:41 ¡Guadalajara se respeta! Chivas presume a su afición a tan solo horas del Clásico Nacional
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
Futbol
14/02/2026
Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
Futbol
14/02/2026
¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
Futbol
14/02/2026
A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
Futbol
14/02/2026
¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
Futbol Nacional
14/02/2026
¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional
Futbol
14/02/2026
‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional