¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini

Tuvieron que pasar seis jornadas del Clausura 2026 para que Martín Varini regresara al Estadio Olímpico de Juarez para además llevarse una victoria en contra de su exequipo con un resultado agónico.

El encuentro tuvo de todo: goles, atajadas decisivas, cambios estratégicos y hasta momentos emotivos en la tribuna. En un duelo que por largos lapsos parecía inclinarse hacia el empate, los hidrocálidos encontraron en el cierre la contundencia necesaria para apagar a unos Bravos que pelearon hasta el final, pero Necaxa se llevó la victoria.

Martín Varini de regresó a lo que fue 'su casa' | Imago7

Un duelo intenso y cargado de emociones

Desde los primeros minutos, el partido mostró intensidad. Apenas al 6’, Unsain se vistió de héroe con un atajadón que le negó el gol a José Rodríguez, marcando el tono de lo que sería su actuación en la primera mitad. Juárez intentó imponer condiciones, pero se topó con un arquero atento y bien colocado.

Al 13’, el futbol pasó a segundo plano. La afición de Bravos protagonizó un momento conmovedor al rendir homenaje, con aplausos al minuto 13, a Diego 'Puma' Chávez, recientemente fallecido en un accidente automovilístico. Más tarde, al 25’, Unsain volvió a aparecer como figura al detener un par de jugadas de peligro que mantenían el cero en el marcador.

Ricardinho festejando por abrir el marcador | Imago7

Juárez logró abrir la pizarra al minuto 40 con un gol de Ricardinho, desatando la euforia en la frontera. Sin embargo, la respuesta necaxista no tardó en llegar y al 43’, Julián Carranza firmó el empate con un certero remate. Tras siete minutos de compensación y una nueva atajada de Unsain al 45+7’, el primer tiempo concluyó con empate a un gol.

Ajustes, tensión y el golpe definitivo

Para la segunda mitad, ambos técnicos movieron sus piezas. El encuentro se cerró aún más, con pocas opciones claras y un ritmo trabado en medio campo. Sebastián Jurado se convirtió en figura al 59’, con una gran atajada que sostuvo el empate cuando Necaxa comenzaba a presionar con mayor insistencia.

Martín Varini ajustó desde el banquillo, lo mismo que Pedro Caixinha, quien refrescó el ataque con los ingresos de Luca Martínez Dupuy, Rodolfo Pizarro. Las modificaciones dieron resultado en la recta final, cuando el partido parecía destinado a dividir puntos.