Futbol Nacional

¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez

Martín Varini, entrenador de Necaxa | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:48 - 14 febrero 2026
La afición de Juárez recibió al entrenador uruguayo con una manta y un duro mensaje

Lo que debía ser un encuentro protocolario de la Jornada 6 del Clausura 2026 se transformó en un escenario de tensión absoluta. Martín Varini, actual director técnico del Necaxa, volvió a la frontera para enfrentar a su exequipo, los Bravos de Juárez, encontrándose con una afición que no ha pasado página tras su polémica salida del club.

Martín Varini, en su etapa con Juárez | IMAGO 7

AFICIÓN DE BRAVOS NO PERDONA A VARINI

Desde las horas previas al pitazo inicial, el ambiente en las inmediaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez ya advertía hostilidad. Un grupo de aficionados locales desplegó una manta con la leyenda "Ni perdonamos ni olvidamos", dirigida directamente al estratega uruguayo.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas y se volvió viral en redes sociales no fue solo el texto, sino la gráfica utilizada. La pancarta mostraba una imagen de índole sexual que involucraba la figura de Varini, una táctica de intimidación que tiene un oscuro antecedente en el fútbol sudamericano:

Manta en contra de Variní | MEXSPORT

Esta misma imagen fue popularizada por la hinchada de Rosario Central durante un Clásico Rosarino. En aquel entonces, fue utilizada para burlarse de Keylor Navas, quien defendía el arco de Newell's Old Boys.

La "exportación" de este tipo de agresiones visuales al fútbol mexicano ha generado un fuerte rechazo por su naturaleza ofensiva.

LA 'TRAICIÓN' DE VARINI A JUÁREZ

La molestia de la afición de Juárez radica en la forma en que Varini abandonó la institución el torneo pasado. Según los seguidores y diversos reportes, el técnico habría negociado y pactado su llegada al Necaxa antes de concluir su compromiso formal con los Bravos, dejando una sensación de abandono y falta de ética profesional en la ciudad fronteriza.

Martín Varini, exentrenador de Bravos de Juárez | IMAGO7

Mientras el ambiente exterior se cargaba de insultos y mantas contra el técnico visitante, dentro de la institución se vivía un momento de profunda solemnidad. Directiva y aficionados dedicaron un espacio para honrar la memoria de Diego "Pumas" Chávez.

A dos años de su sensible fallecimiento, se ofreció una misa en honor al jugador que portó ambas camisetas, uniendo simbólicamente a Juárez y Necaxa bajo un sentimiento de respeto que contrastó drásticamente con los ataques dirigidos a Varini.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni los clubes involucrados han emitido un comunicado oficial respecto a las agresiones gráficas presentadas en el estadio, las cuales podrían derivar en sanciones para el grupo de animación local.

