Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA

Los Rayados de Monterrey sorprendieron a su afición al compartir en redes sociales la visita de una auténtica leyenda del boxeo mexicano: Juan Manuel Márquez. El histórico campeón del mundo acudió al Estadio BBVA para presenciar el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde recibió a León.

Juan Manuel Márquez en el Estadio BBVA | @Rayados

A través de sus plataformas oficiales, el club regiomontano destacó la trayectoria del pugilista capitalino, reconociendo su legado tanto en México como a nivel internacional. “Hoy recibimos a una leyenda del boxeo mexicano y mundial”, publicó la institución, resaltando los siete campeonatos del mundo conquistados por el exboxeador y su impacto en varias generaciones de aficionados.

¿Por qué es tan importante Juan Manuel “Dinamita” Márquez para el deporte mexicano?

La figura de Márquez trasciende el cuadrilátero. Conocido como “Dinamita”, el ex campeón protagonizó combates que ya son parte de la historia grande del boxeo, gracias a su técnica depurada, su inteligencia sobre el ring y una disciplina que lo llevó a la élite mundial. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva tras enfrentar a rivales de talla internacional en peleas épicas que elevaron el prestigio del boxeo mexicano.

Juan Manuel Márquez con Monty | @Rayados

Durante su visita al “Gigante de Acero”, como se le conoce al estadio del Monterrey, Márquez fue visto sobre el terreno de juego portando la camiseta albiazul y conviviendo con la mascota oficial del club. La imagen rápidamente se volvió viral entre los seguidores, quienes celebraron la presencia del ídolo deportivo en la casa rayada.

Rayados y su vínculo con figuras históricas del deporte

La presencia de Juan Manuel Márquez en el Estadio BBVA no solo representa un gesto protocolario, sino también una muestra del alcance que tiene Rayados más allá del futbol. El club ha buscado fortalecer su imagen institucional vinculándose con personalidades que han marcado época en distintas disciplinas deportivas.

Monterrey vs Léon Jornada 6 Clausura 2026 | IMAGO7

En el marco del partido entre Monterrey y León por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, la visita del excampeón añadió un ingrediente especial a la noche. La afición reconoció la trayectoria del boxeador, quien saludó desde el campo y agradeció las muestras de cariño.

Este tipo de encuentros entre figuras de distintas disciplinas refuerza la identidad deportiva de la ciudad y del club. Rayados no solo compite por títulos en el futbol mexicano, sino que también busca consolidarse como un referente que celebra la grandeza del deporte nacional, ahora con la presencia de una leyenda como Juan Manuel “Dinamita” Márquez en su casa.

Hoy recibimos a una leyenda del boxeo mexicano y mundial. 🥊🇲🇽



Campeón del mundo en siete ocasiones y protagonista de combates que ya son historia. Su técnica, inteligencia y disciplina marcaron a toda una generación.👊🏼



¡Bienvenido a Casa, Juan Manuel, “Dinamita” Márquez!🔵⚪ pic.twitter.com/vNll7cHwNV — Rayados (@Rayados) February 15, 2026