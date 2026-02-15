Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Las condiciones meteorológicas mejoraron considerablemente / FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:30 - 14 febrero 2026
La CAMe levantó la medida a partir de las 20:00 horas por lo que mañana todos podrán circular

Después de varios días con mala calidad del aire y restricciones vehiculares, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La medida queda sin efecto a partir de las 20:00 horas de este sábado, por lo que también se levantan las restricciones asociadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

La medida queda sin efecto a partir de las 20:00 horas de este sábado / FB: @orientadorvial

¿Por qué se levantó la contingencia?

Según las autoridades, las condiciones meteorológicas mejoraron considerablemente.

Los análisis de los modelos de pronóstico muestran que el sistema anticiclónico que influyó en la región central del país durante la semana ya se debilitó, lo que permitirá una mejor dispersión de contaminantes en las próximas horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continuará vigilando la evolución de la calidad del aire junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades ambientales de CDMX y Edomex.

Para este domingo todos los automóviles pueden circular / FB: @orientadorvial

Además, agradecieron a la ciudadanía por seguir las recomendaciones para proteger la salud y reducir emisiones.

¿Aplica el Hoy No Circula este domingo?

Buenas noticias para los automovilistas: El Programa Hoy No Circula NO aplica este domingo 15 de febrero.

Es decir, podrás circular sin las restricciones extraordinarias derivadas de la contingencia.

La mala calidad de aire comienza a mejorar tras dos días de contingencia ambiental / FB: @orientadorvial

¿Dónde consultar la calidad del aire?

Las autoridades invitaron a la población a mantenerse informada a través del Índice AIRE Y SALUD en la página oficial:

  • 👉 www.aire.cdmx.gob.mx

  • 👉 Aplicación AIRE disponible en iOS y Android

