Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó esta tarde la Fase I de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de contaminantes en el aire, especialmente ozono. La medida implica restricciones a la circulación de vehículos particulares y comerciales para reducir la exposición de la población a la contaminación.

La Fase I de contingencia ambiental fue activada en la Zona Metropolitana del Valle de México por alta concentración de ozono. / iStock

¿Qué significa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La contingencia ambiental se declara cuando los niveles de ozono u otros contaminantes sobrepasan los límites establecidos en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCPCAA) para la zona metropolitana, situación que puede resultar perjudicial para la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

La activación de contingencia ocurre cuando los contaminantes superan los límites establecidos por protocolos oficiales. / iStock

¿Qué vehículos no podrán circular?

Debido a la activación de Fase I de contingencia ambiental, el viernes 13 de febrero de 2026, de 05:00 a 22:00 horas, quedarán restringidos los siguientes vehículos: Vehículos particulares con holograma 2 .

Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0 .

Vehículos con holograma 0 o 00 y engomado azul con terminación de placa 9 o 0 .

Vehículos sin holograma (incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas).

Unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca y algunas de carga local o federal en horarios específicos.

Restricciones específicas para taxis según holograma.

Autoridades ambientales implementaron restricciones vehiculares tras registrarse altos niveles de ozono./ Pixabay

Impacto en la salud y recomendaciones oficiales

La alta concentración de ozono y otras partículas contaminantes puede irritar ojos, nariz y garganta, además de agravar condiciones como asma y bronquitis. Aunque la contingencia busca disminuir la exposición, las autoridades recomiendan: Evitar actividades al aire libre intensas, sobre todo entre las 13:00 y 19:00 horas .

Reducir el uso de vehículos particulares y optar por transporte público o alternativo.

Grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias) deben permanecer en interiores cuando sea posible.

Autoridades ambientales recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. / iStock