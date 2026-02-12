Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó esta tarde la Fase I de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de contaminantes en el aire, especialmente ozono. La medida implica restricciones a la circulación de vehículos particulares y comerciales para reducir la exposición de la población a la contaminación.
¿Qué significa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?
La contingencia ambiental se declara cuando los niveles de ozono u otros contaminantes sobrepasan los límites establecidos en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCPCAA) para la zona metropolitana, situación que puede resultar perjudicial para la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.
¿Qué vehículos no podrán circular?
Debido a la activación de Fase I de contingencia ambiental, el viernes 13 de febrero de 2026, de 05:00 a 22:00 horas, quedarán restringidos los siguientes vehículos:
Vehículos particulares con holograma 2.
Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0.
Vehículos con holograma 0 o 00 y engomado azul con terminación de placa 9 o 0.
Vehículos sin holograma (incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas).
Unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca y algunas de carga local o federal en horarios específicos.
Restricciones específicas para taxis según holograma.
Impacto en la salud y recomendaciones oficiales
La alta concentración de ozono y otras partículas contaminantes puede irritar ojos, nariz y garganta, además de agravar condiciones como asma y bronquitis. Aunque la contingencia busca disminuir la exposición, las autoridades recomiendan:
Evitar actividades al aire libre intensas, sobre todo entre las 13:00 y 19:00 horas.
Reducir el uso de vehículos particulares y optar por transporte público o alternativo.
Grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias) deben permanecer en interiores cuando sea posible.
