Contra

Spider-Noir con Nicolas Cage: la serie live-action que reinventa a Spider-Man llega en 2026

“Primer vistazo a Nicolas Cage como Spider-Noir en la nueva serie live-action. / Prime Video / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:51 - 12 febrero 2026
Después de años de expectativa por ver a Spider-Man Noir fuera de la animación, Prime Video presentó el primer tráiler y más detalles de esta nueva serie live-action protagonizada por Nicolas Cage.

El universo arácnido de Marvel se amplía con Spider-Noir, una serie live-action que trae a la pantalla a una versión oscura y detectivesca del héroe Spider-Man Noir, interpretado por Nicolas Cage. Producida por Sony Pictures Television y estrenada globalmente a través de Prime Video, esta producción ofrece un enfoque distinto al tradicional del Hombre Araña, ambientado en el Nueva York de los años 1930 y con una estética inspirada en el cine noir clásico.

Una interpretación más oscura y detectivesca del universo arácnido llega a Prime Video. / Prime Video

¿Qué es Spider-Noir y qué lo hace diferente?

La serie Spider-Noir se basa en el personaje de Marvel Comics, conocido por su tono más oscuro y maduro dentro del llamado multiverso arácnido. Nicolas Cage —quien ya dio voz al personaje en la película animada Spider-Man: Un nuevo universo— ahora encabeza su primera versión live-action como Ben Reilly, un investigador privado envejecido que alguna vez fue el protector de la ciudad y que debe enfrentar su pasado como héroe en un entorno dominado por el crimen organizado.

La producción destaca por su atmósfera noir: calles húmedas, contrastes marcados y una narrativa que se aleja del tono colorido y luminoso de las versiones más tradicionales de Spider-Man para acercarse a una historia de misterio y crimen, fiel al estilo clásico de cine detectivesco.

Nicolas Cage. / AP

¿Cuándo y cómo podrás verla?

La serie Spider-Noir tiene previsto estrenarse en primavera de 2026 y llegará al público global a través de Prime Video. La ventana de lanzamiento se realizará de forma escalonada: primero en MGM+ en Estados Unidos, y un día después estará disponible en más de 240 países y territorios a través de la plataforma de streaming.

Una curiosidad de la producción es que estará disponible en dos formatos visuales:

  • Blanco y negro auténtico, que realza el tono clásico noir.

  • Color en tonos reales (True-Hue), para quienes prefieran una visión más contemporánea del relato.

La producción es que estará disponible en dos formatos visuales. / Prime Video

Elenco y equipo creativo

Además de Nicolas Cage como protagonista, el elenco de Spider-Noir incluye a otros talentos como Lamorne Morris, Li Jun Li y Brendan Gleeson, aportando profundidad y variedad a los personajes que acompañarán al héroe en esta nueva etapa.

La producción cuenta con la participación de creadores con experiencia en el universo Spider-Verse y la dirección de Harry Bradbeer, reconocidos por su trabajo en proyectos narrativos de tono adulto y cinematográfico, lo que refuerza la intención de ofrecer una serie distinta dentro del género.

Prime Video apuesta por un enfoque distinto del multiverso arácnido con esta producción. / Prime Video
