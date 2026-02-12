Arcángeles de Puebla fuera del calendario LFA 2026, el equipo advierte con tomar acciones legales

La Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) sorprendió este lunes al publicar el calendario oficial de la Temporada 2026 con una notable ausencia, los Arcángeles de Puebla. El equipo, que había sido incluido originalmente como parte del proyecto de expansión, quedó fuera de la competencia tras un proceso que refleja tensiones internas y desacuerdos de fondo entre los directivos de la liga.

La liga anunció la ausencia del equipo de Puebla a través de un comunicado. Aunque no se detalló profundamente la decisión de excluir al equipo la LFA argumentó que esta nueva etapa exige el “cumplimiento estricto de los reglamentos y de los compromisos administrativos establecidos”.

“Con respecto a la salida del equipo ‘Arcángeles de Puebla’ de la Liga de Fútbol Americano (LFA), informamos que esta decisión es resultado de un proceso de evaluación interna realizado por los propietarios de los siete equipos de Promotora Deportiva Olimpia, S.A.P.I. de C.V. (referida como LFA 1.0), derivado de la evolución de la liga hacia la nueva LFA 2.0”, indicó la liga en un comunicado oficial.

La LFA anunció su decisión en un comunicado | CAPTURA

Un historial de compromisos firmados y tensiones crecientes

El 17 de septiembre de 2024, los Arcángeles firmaron un contrato de afiliación que les otorgaba pleno derecho a participar en la LFA a partir de la Temporada 2025. Además, el club asumió el costo total del Tazón México 2025, celebrado en Puebla, cubriendo al 100% los gastos del evento.

Un mes después, el 18 de octubre, los ocho equipos (incluyendo a los Arcángeles) firmaron junto con el fondo Global Sports Capital Partners (GSCP) una Hoja de Términos para una reestructura del campeonato bajo el concepto “LFA 2.0”, con una inversión proyectada de 100 millones de dólares en siete años. Esta reconfiguración se formalizó mediante un Acuerdo de Compra de Activos, con fecha límite al 6 de febrero de 2026.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2025, el equipo poblano recibió un requerimiento de regularización financiera por parte de la extinta liga. Los Arcángeles manifestaron su disposición a pagar, aunque solicitaron la documentación de respaldo. El 15 de enero de 2026, apenas dos días antes del Draft, la LFA notificó su intención de rescindir el contrato de afiliación con el club. Posteriormente, el 29 de enero, Francisco Orozco, presidente del Consejo de Dueños, indicó que el conflicto podría resolverse si el equipo realizaba un pago de 2 millones 300 mil pesos antes del 30 de enero al mediodía. Según la propia organización, el pago se efectuó en tiempo y forma.

A pesar de ello, los Arcángeles no fueron invitados al Draft 2026, una señal temprana del conflicto que ahora se confirma con su exclusión total del calendario oficial.

Estos son los cascos de los equipos de LFA | ESPECIAL

La postura del equipo y un posible camino legal

A través de un comunicado propio, el equipo de Puebla mostró su descontento con la exclusión del torneo de este año. Los Arcángeles anunciaron que realizaron todos los acuerdos necesarios para poder participar en la campaña.

"Arcángeles de Puebla reprueba enérgicamente el actuar de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) y del fondo Global Sports Capital Partners (GSCP), al excluir de manera injustificada al equipo del calendario oficial de la Temporada 2026, pese a haber cumplido con todos los acuerdos establecidos para su participación", sentenció el club mediante un comunicado difundido este lunes.

El equipo poblano hizo un “último llamado para ser incorporado al rol oficial de juegos”. De no concretarse su inclusión, advirtió que “se reserva su derecho a proceder legalmente mediante las vías y acciones conducentes”.

Los Arcángeles expresaron su postura | CAPTURA

La temporada 2026 de la LFA iniciará el 9 de abril y contará con la participación de solo siete equipos. Se disputarán siete semanas de competencia regular, con un equipo descansando por jornada, y los cuatro mejores clasificarán a las semifinales. La ausencia de los Arcángeles deja vacante no solo una plaza competitiva, sino también una interrogante jurídica y administrativa en el horizonte de la liga.

Con la posible judicialización del caso, se abre un nuevo capítulo en la historia reciente del futbol americano profesional en México. El desenlace podría no solo redefinir el futuro de los Arcángeles de Puebla, sino también sentar precedentes clave para la gobernanza deportiva en el país.