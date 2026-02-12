Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026

Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Ricardo Olivares 17:36 - 12 febrero 2026
Tres jugadores confirmaron su cambio de selección rumbo a la Copa del Mundo

La FIFA confirmó en este 2026 la aprobación del trámite de One Time Switch para tres jugadores que actualmente militan en la Liga MX. El organismo rector del futbol mundial dio luz verde a los cambios de federación, permitiéndoles representar oficialmente a una nueva selección nacional en competencias oficiales.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Marcelo Flores, jugador de Tigres. El atacante fue confirmado ya por la FIFA como futbolista elegible para Canadá, selección a la que representará de ahora en adelante. Con esto, se cierra su ciclo con la Selección Mexicana de Futbol.

Flores alcanzó a disputar tres partidos con la Selección Mexicana mayor, participaciones que en su momento generaron expectativa por su proyección internacional. Sin embargo, tras completar el proceso administrativo ante la FIFA, el juvenil felino ahora defenderá los colores del conjunto canadiense en futuras convocatorias y torneos oficiales.

Marcelo Flores entrenará con la Selección de Canadá | IMAGO7

De USA a México

En contraste, el movimiento de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, ambos jugadores de Chivas, se dio en dirección opuesta. Los dos futbolistas recibieron la aprobación para cambiar su registro y ahora podrán representar oficialmente a México, luego de haber tenido actividad previamente con la selección mayor de Estados Unidos.

En el caso de Brian Gutiérrez, el mediocampista ofensivo disputó dos encuentros con la selección absoluta estadounidense, lo que lo obligaba a realizar el trámite de cambio único para poder ser considerado por el combinado mexicano. Con la confirmación de FIFA, queda habilitado para futuras convocatorias del Tri.

Brian Gutiérrez jugó 57 minutos | MEXSPORT

Por su parte, Richard Ledezma jugó un partido con la selección mayor de Estados Unidos, participación que también hacía necesario el proceso de One Time Switch. Tras recibir el visto bueno, el futbolista rojiblanco podrá integrarse al proyecto de la Selección Mexicana sin impedimentos reglamentarios.

El mecanismo del One Time Switch permite a jugadores con doble nacionalidad cambiar de federación una sola vez, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por FIFA. En un contexto donde cada vez es más común la formación binacional de futbolistas, este tipo de decisiones se han vuelto estratégicas tanto para las selecciones como para los propios jugadores.

Con estos movimientos confirmados en 2026, la Liga MX vuelve a colocarse en el centro del debate internacional, al contar con futbolistas que han optado por redefinir su camino a nivel de selecciones. Ahora, será decisión de cada cuerpo técnico aprovechar estas incorporaciones rumbo a los próximos compromisos oficiales.

¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026