Futbol

FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas

Álex Padilla con Pumas | IMAGO7
Aldo Martínez 18:06 - 12 febrero 2026
El equipo español estará sancionado por el paso del portero en México

El Athletic Club de Bilbao, equipo de LaLiga no podrá inscribir nuevos futbolistas, al menos por ahora. La FIFA ha incluido a la entidad bilbaína en el listado de clubes con prohibición para registrar jugadores, una medida que impacta directamente en las próximas tres ventanas de mercado y que, de no resolverse, podría extenderse hasta enero de 2028.

El organismo rector del futbol mundial no detalló públicamente el motivo exacto de la sanción, más allá de encuadrarla dentro de las habituales disputas financieras o incumplimientos regulatorios. Sin embargo, fuentes cercanas al caso apuntan a discrepancias administrativas con otro club por los derechos de un futbolista, una diferencia que confían en cerrar en cuestión de horas.

Álex Padilla recibe tres partidos de suspensión tras conducta antideportiva | X: @AthleticClub

¿Por qué la FIFA sancionó al Athletic Club?

El origen del conflicto estaría relacionado con el guardameta Álex Padilla. El portero fue cedido en el invierno de 2025 a Pumas UNAM, operación por la que el club vasco percibió 400 mil euros. Posteriormente, ante la salida de Julen Agirrezabala rumbo al Valencia CF, la directiva decidió recuperar anticipadamente al arquero.

Para concretar su regreso, el Athletic abonó 300 mil euros como compensación al conjunto mexicano, que se encontraba en plena competencia. Es precisamente en los términos administrativos de esa cesión y recompra donde habría surgido la discrepancia que activó el mecanismo automático de la FIFA, bloqueando de manera cautelar la inscripción de jugadores.

Álex Padilla debuta con Bilbao | X:@AthleticClub

Un procedimiento habitual en el futbol internacional

No se trata de una sanción disciplinaria en sentido estricto, sino de una medida preventiva que el máximo organismo activa cuando detecta conflictos abiertos entre clubes, ya sea por montos pendientes, derechos de formación o diferencias contractuales. Una vez que la entidad involucrada acredita la resolución del caso, suele abandonar de inmediato la denominada “lista negra”.

Casos similares se vivieron recientemente en España con el RCD Mallorca y el Rayo Vallecano, que en enero de 2025 fueron incluidos en el listado por cantidades menores relacionadas con el mecanismo de solidaridad. Tras saldar 50 mil y 100 mil euros respectivamente, ambos clubes regularizaron su situación en cuestión de días.

Álex Padilla

El Athletic ya había estado bajo el foco por otra operación reciente, la incorporación de Aymeric Laporte procedente del Al-Nassr. En aquel caso, la documentación llegó fuera de plazo, aunque tras una apelación se validó el traspaso al considerarse que el retraso no era atribuible al club bilbaíno.

Para una institución que históricamente ha presumido rigor administrativo y estabilidad financiera, la inclusión en este listado resulta llamativa. No obstante, en Ibaigane insisten en que la discrepancia por Álex Padilla quedará solventada en breve y que el nombre del Athletic desaparecerá pronto de una relación en la que, por trayectoria y cultura institucional, consideran que no debería figurar.

Álex Padilla durante el juego ante Juárez | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

