Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla

Ni una gran actuación del portero mexicano Alex Padilla pudo evitar la caída de Athletic Bilbao en la Ida de Semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Un gol en solitario del volante Beñat Turrientes, le dio la ventaja a los de San Sebastián acercándolos a la Final del torneo.

El exguardameta de Pumas tuvo una actuación destacada, con tres importantes atajadas, sin embargo, en un mano a mano al minuto 62 no pudo evitar que Guedes asistiera a Turrientes quien solo tuvo que empujar el esférico para darle la ventaja a su equipo en la serie.

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP

Real Sociedad tomó ventaja

El conjunto de San Sebastián dominó el partido de principio a fin teniendo la mayor cantidad de acciones de peligro y mayor porcentaje de posesión de balón, sin embargo, la contundencia no llegaba y tuvieron que esperar hasta la hora de partido para tomar ventaja en la serie.

La figura de Alex Padilla fue calve para mantener la serie apretada. El guardameta mexicano apareció con tres atajadas claves en el partido, respondiendo ante la confianza de Ernesto Valverde. Sin embargo, sus acciones no fueron suficiente para evitar la caída de su equipo.

Alex Padilla con Bilbao | MEXSPORT

Con el resultado en San Mamés, el equipo de Pellegrino Matarazzo, extendió su racha invicta a once partidos. La última vez que este equipo sufrió una derrota fue el 12 de diciembre. Desde entonces acumulan ocho victorias y tres empates.

Quieren regresar a la Final

Con la ventaja de visita, la Real Sociedad regresará a San Sebastián con la ilusión de poder superar a los rojiblancos y acceder a su primera Final de Copa en cinco años. Curiosamente, en aquella edición lograron salir campeones al superar al Athletic en la Final.

Bilbao por su parte, deberá ir a Anoeta con la misión de marcar dos goles y poder darle la vuelta al marcador. Sin embargo, el historial no favorece a los rojiblancos quienes suman cuatro juegos sin vencer a la Real y ya son siete juegos sin poder ganar por dos goles o más.

Real Sociedad llega con ventaja sobre Athletic | GROSBY