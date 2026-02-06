Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales

Tras varias etapas concluidas en el campeonato, finalmente la Copa del Rey llegó a una de sus partes más emocionantes, las Semifinales. Luego de conocer a los cuatro invitados a la penúltima etapa del campeonato, el sorteo de España dio a conocer cuáles serán los cruces entre el Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad.

Barcelona se ha clasificado a las Semifinales del torneo | AP

¿Cómo quedó el sorteo?

Luego de que el Atlético de Madrid eliminó al Real Betis Balompié, los cuatro invitados quedaron definidos, por lo que un día después del último encuentro quedaron definidos los encuentros, destacando el cruce entre el Atleti con el equipo culé.

Ida

Atlético de Madrid vs FC Barcelona - Miércoles 11 de febrero

Real Sociedad vs Athletic Club - Miércoles 11 de febrero

Atlético de Madrid en la Copa del Rey | X:@Atleti

Vuelta

FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Miércoles 4 de marzo

Real Sociedad vs Athletic Club - Miércoles 4 de marzo

Con los cruces definidos, los equipos ya saben que tipo de rival vana enfrentar, además de que las fechas jugarán un factor importante en el desgaste físico, así que las cosas no serán fáciles para cada uno los cuatro finalistas.

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP

Favoritos en una llave

Pese a la gran labor de cada uno de los equipos, la llave que sobresale por encima de la otra es la que une al cuadro colchonero con el equipo blaugrana, pues el duelo entre ambas escuadras si bien no es llamado ‘clásico’ este tiene una de la rivalidades más importantes del futbol español.

Por el otro lado, la Real Sociedad busca volver a un final de copa seis años después, curiosamente desde la vez en que el Athletic les arrebató el título en la temporada 19/20, misma que terminó en una victoria de 1-0 en favor de los leones.

Sin duda, el último sorteo de este campeonato dejó grandes sorpresas para los dos partidos, además de que estos prometen ser duelos parejos y llenos de emociones, donde cuatro equipos de la élite española buscan llegar al Estadio de La Cartuja en Sevilla.