Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales

Lamine Yamal con Barcelona | AP
Aldo Martínez 08:33 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los mejores cuatro equipos del torneo buscan la gloria rumbo a Sevilla

Tras varias etapas concluidas en el campeonato, finalmente la Copa del Rey llegó a una de sus partes más emocionantes, las Semifinales. Luego de conocer a los cuatro invitados a la penúltima etapa del campeonato, el sorteo de España dio a conocer  cuáles serán los cruces entre el Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad.

Barcelona se ha clasificado a las Semifinales del torneo | AP

¿Cómo quedó el sorteo?

Luego de que el Atlético de Madrid eliminó al Real Betis Balompié, los cuatro invitados quedaron definidos, por lo que un día después del último encuentro quedaron definidos los encuentros, destacando el cruce entre el Atleti con el equipo culé.

Ida

  • Atlético de Madrid vs FC Barcelona - Miércoles 11 de febrero

  • Real Sociedad vs Athletic Club - Miércoles 11 de febrero

Atlético de Madrid en la Copa del Rey | X:@Atleti

Vuelta

  • FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Miércoles 4 de marzo

  • Real Sociedad vs Athletic Club - Miércoles 4 de marzo

Con los cruces definidos, los equipos ya saben que tipo de rival vana  enfrentar, además de que las fechas jugarán un factor importante en el desgaste físico, así que las cosas no serán fáciles para cada uno  los cuatro finalistas.

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP

Favoritos en una llave

Pese a la gran labor de cada uno de los equipos, la llave que sobresale por encima de la otra es la que une al cuadro colchonero con el equipo blaugrana, pues el duelo entre ambas escuadras si bien no es llamado ‘clásico’ este tiene una de la rivalidades más importantes del futbol español.

Por el otro lado, la Real Sociedad busca volver a un final de copa seis años después, curiosamente desde la vez en que el Athletic les arrebató el título en la temporada 19/20, misma que terminó en una victoria de 1-0 en favor de los leones.

Sin duda, el último sorteo de este campeonato dejó grandes sorpresas para los dos partidos, además de que estos prometen ser duelos parejos y llenos de emociones, donde cuatro equipos de la élite española buscan llegar al Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Semifinales de la Copa del Rey | X:@ rfef
Últimos videos
Lo Último
09:09 México presentó su roster para el WBC 2026
09:06 Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
08:56 Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
08:33 Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
08:29 ¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
08:13 Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde
08:02 Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
07:55 PlayStation 5 frena en consolas, pero gana con juegos: ¿se viene una crisis?
07:54 Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
07:27 ¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de febrero
Tendencia
1
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
2
Futbol ¡Será convocado! Álvaro Fidalgo estará con la Selección Mexicana para los partidos de marzo
3
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
4
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
5
Futbol Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
6
Futbol “Fidalgo, te quiero conocer”: el emotivo mensaje del niño americanista al Maguito en Los del Ame
Te recomendamos
México presentó su roster para el WBC 2026
Beisbol
06/02/2026
México presentó su roster para el WBC 2026
Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Contra
06/02/2026
Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
Futbol
06/02/2026
Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
Futbol
06/02/2026
Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
Contra
06/02/2026
¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde
Futbol
06/02/2026
Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde