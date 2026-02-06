Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"

Este viernes, después de la larga novela para cerrar la venta de Mateusz Bougsz, el delantero polaco fue cuestionado por los medios de Houston sobre su salida de Cruz Azul.

El delantero polaco, que llegó a Cruz Azul en enero del 2025, aseguró que él no sabía qué había pasado durante el año que estuvo en Liga MX, apuntando a 'ciertas personas que están dentro del club', sobre lo que pasó en su estancia en México.

Bogusz habló sobre su salida de Cruz Azul | MEXSPORT

Bogusz, después de estar un año en Liga MX, salió de nuestro país para volver a la Major League Soccer, ahora como jugador del Houston Dynamo, donde hizo las declaraciones sobre su pasado celeste.

"No lo se, no tengo la respuesta. Tal vez habría que preguntarle a algunas personas dentro del club, porque yo no lo entiendo. La verdad no quiero hablar mucho de eso, porque todavía tengo muchas preguntas, pero no tengo respuestas en este momento, así que es difícil decirlo", comentó el atacante polaco.

Bogusz firmó contrato con el Houston Dynamo hasta el verano del 2028, en su primera etapa en la Major League Soccer, donde jugó con el LAFC, el polaco anotó 24 goles en 90 partidos.

En contraste, el delantero europeo disputó un total de 39 encuentros y solo pudo marcar tres goles con Cruz Azul en un año en la Liga MX.

Asimismo, Bogusz habló sobre lo que significa para él volver a jugar en la Major League Soccer, asegurando que se siente contento con su regreso al futbol de los Estados Unidos.