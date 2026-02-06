Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"

Bogusz habló sobre su salida de Cruz Azul | MEXSPORT
Marcos Olvera García 09:56 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero polaco mandó un mensaje a la gente de Cruz Azul después de que salió del equipo celeste rumbo al Houston Dynamo de la MLS

Este viernes, después de la larga novela para cerrar la venta de Mateusz Bougsz, el delantero polaco fue cuestionado por los medios de Houston sobre su salida de Cruz Azul.

El delantero polaco, que llegó a Cruz Azul en enero del 2025, aseguró que él no sabía qué había pasado durante el año que estuvo en Liga MX, apuntando a 'ciertas personas que están dentro del club', sobre lo que pasó en su estancia en México.

Bogusz habló sobre su salida de Cruz Azul | MEXSPORT

Bogusz, después de estar un año en Liga MX, salió de nuestro país para volver a la Major League Soccer, ahora como jugador del Houston Dynamo, donde hizo las declaraciones sobre su pasado celeste.

"No lo se, no tengo la respuesta. Tal vez habría que preguntarle a algunas personas dentro del club, porque yo no lo entiendo. La verdad no quiero hablar mucho de eso, porque todavía tengo muchas preguntas, pero no tengo respuestas en este momento, así que es difícil decirlo", comentó el atacante polaco.

Bogusz firmó contrato con el Houston Dynamo hasta el verano del 2028, en su primera etapa en la Major League Soccer, donde jugó con el LAFC, el polaco anotó 24 goles en 90 partidos.

En contraste, el delantero europeo disputó un total de 39 encuentros y solo pudo marcar tres goles con Cruz Azul en un año en la Liga MX.

Bogusz habló sobre su salida de Cruz Azul | MEXSPORT

Asimismo, Bogusz habló sobre lo que significa para él volver a jugar en la Major League Soccer, asegurando que se siente contento con su regreso al futbol de los Estados Unidos.

"Me siento genial, ¿sabes? El mejor momento de mi carrera fue en Estados Unidos, en Los Ángeles. Me siento muy emocionado. A mi familia le encanta Estados Unidos. Me siento muy bien aquí", finalizó
Últimos videos
Lo Último
12:40 Zayn Malik vuelve a México en 2026: Fechas, boletos y nuevo álbum
12:36 Adalberto 'Coco' Carrasquilla, será baja dos semanas por una lesión muscular
12:35 CHIVAS por fin lo encontró; MILITO el mejor TÉCNICO en 15 AÑOS
12:29 VIDEO viral exhibe plaga de ratas en Paseo de la Reforma
12:12 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Everton?
12:07 Bravos suma a ex jugador del Barcelona como refuerzo para el Clausura 2026
12:06 ¡Oficial! James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United en la MLS
11:27 Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
11:26 Sarampión en México: ¿Quiénes deben aplicarse vacuna de refuerzo?
11:18 A la Europa League: Fidalgo toma el lugar de Giovani Lo Celso en la lista del Betis
Tendencia
1
Futbol Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
2
Futbol Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
5
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
6
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Te recomendamos
Zayn Malik vuelve a México en 2026: Fechas, boletos y nuevo álbum
Contra
06/02/2026
Zayn Malik vuelve a México en 2026: Fechas, boletos y nuevo álbum
Adalberto 'Coco' Carrasquilla, será baja dos semanas por una lesión muscular
Futbol
06/02/2026
Adalberto 'Coco' Carrasquilla, será baja dos semanas por una lesión muscular
CHIVAS por fin lo encontró; MILITO el mejor TÉCNICO en 15 AÑOS
Videos
06/02/2026
CHIVAS por fin lo encontró; MILITO el mejor TÉCNICO en 15 AÑOS
VIDEO viral exhibe plaga de ratas en Paseo de la Reforma
Contra
06/02/2026
VIDEO viral exhibe plaga de ratas en Paseo de la Reforma
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Everton?
Futbol
06/02/2026
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Everton?
Bravos suma a ex jugador del Barcelona como refuerzo para el Clausura 2026
Futbol
06/02/2026
Bravos suma a ex jugador del Barcelona como refuerzo para el Clausura 2026