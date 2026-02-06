Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Oportunidad para Obed Vargas? Pablo Barrios sufrió lesión en el muslo derecho y es baja con el Atleti

Obed Vargas ya entrena con el Atlético de Madrid | Atlético de Madrid
Aldo Martínez 10:39 - 06 febrero 2026
El mediocampista del equipo colchonero podría estar hasta un mes fuera de las canchas tras golpe en la Copa del Rey

La fiesta colchonera en el Benito Villamarín duró poco. Pablo Barrios, mediocampista español y titular indiscutible del Atlético de Madrid, sufrió una lesión en el muslo derecho, por lo que será baja del cuadro rojiblanco las próximas semanas, dejando su puesto libre para ser ocupado y uno de los perfiles que puede encajar es el del mexicano, Obed Vargas.

Atlético de Madrid en la Copa del Rey | X:@Atleti

¿Qué le pasó a Barrios?

Lo que parecía ser miel sobre hojuelas terminó costando caro al cuadro del Atlético de Madrid, pues aunque logró imponerse con categoría ante el Real Betis Balompié, en los Cuartos de Final de la Copa del Rey, uno de sus mejores jugadores resultó ‘tocado’.

Durante el arranque del segundo tiempo, Barrios disputó un balón en el mediocampo, pero un golpe lo dejó significativamente tocado, por lo que decidió abandonar el partido apenas  a los 10 minutos de haber arrancado la segunda parte. 

Pablo Barrios con el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes | AP

Pese a que Barrios no salió de forma ‘aparatosa’ del campo, el Atlético confirmó lo peor en su reporte médico. El español de 22 años sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y su reparación será en base a como vaya progresando.

“Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al centrocampista, quien este jueves se vio obligado a abandonar el encuentro que nos midió al Real Betis mediada la segunda parte del mismo”, se lee en el comunicado del club.

El Atlético de Madrid también confirmó que su ‘8’ tendrá sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y de ahí saldrá el diagnóstico de la evolución de su lesión y de un hipotético regreso.

Oportunidades de oro para Vargas

Aunque la baja de Barrios es un foco rojo para el cuadro de Madrid, la realidad es que el Diego ‘Chlo’ Simeone no tiene tan ‘comprometida’ esa situación, pues en sus filas cuenta con un jugador con las mismas cualidades en el parado táctico que Pablo, el mexicano Obed Vargas.

Obed llegó recientemente al cuadro colchonero tras un gran ascenso en el Seattle Sounders de la MLS, por lo que tiene todas las expectativas para poder llegar lejos en el balompié español. Junto con el mexicano, el otro futbolista que se suma a la carrera por el puesto en el 11 titular es el español de 20 años, Rdroigo Mendoza.

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
